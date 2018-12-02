Ученые выяснили, почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин

Британские ученые выяснили, почему у мужчин в солидном возрасте здоровье более крепкое, чем у их ровесниц. Соответствующий эксперимент на мухах провели в университете британского Эксетера. Ученые наблюдали, как ведут себя гены в мужском и женском организме после завершения репродуктивного возраста. Данные опубликовал Nature Communications.

Оказалось, что дело в способности представителей сильного пола производить потомство на протяжении всей жизни. Соответствующие мужские гены и приносят пользу здоровью.

Что не скажешь про женщин. После менопаузы половые гены продолжают бесполезно накапливаться, а это только вредит женскому организму.

Таким образом, гены, которые улучшают физическое состояние мужчины в престарелом возрасте, негативно сказываются на организме женщины, рассказал профессор Дэвид Хоскен, один из авторов исследования.

Напомним, ранее американские ученые объяснили, почему женщины в среднем живут дольше мужчин. Эксперты Калифорнийского университета в Сан-Франциско ответственным за это назвали гормон эстроген.