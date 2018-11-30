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Клетки сетчатки реагируют на искусственный свет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что происходит в клетках сетчатки под воздействием искусственного освещения.
Специалисты из Института биологических исследований Солка (США) нашли клетки, которые ответственны за восприятие искусственного света. Эти клетки реагируют на свет, исходящий от искусственных источников, включая экраны смартфонов, телевизоров и компьютеров, и влияют на циркадные ритмы, что приводит в результате к дополнительному стрессу и нарушению сна.
Сетчатка покрывает примерно 72% внутренней поверхности глаза, один из ее слоев состоит из ганглионарных (или ганглиозных) клеток, которые так же чувствительны к свету, как и известные из курса школьной биологии "палочки" и "колбочки", но реагируют на искусственное освещение и в ответ на "световое раздражение" вырабатывают белок мелонапсин. Выработка этого белка служит мозгу сигналом о необходимости бодрствовать, в результате замедляется синтез меланина, вещества, которое также называют гормоном сна.
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