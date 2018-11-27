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Доживем ли мы до вечной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Наши далёкие предки умирали молодыми, но сейчас большинство людей доживает до 70-80 лет. Это связано и с тем, что мы научились использовать ресурсы планеты, и с достижениями медицины. Человек уже всерьёз задумывается о продлении жизни до 100-120 лет, но есть одна проблема. Со старостью к нам приходят болезни, так что последние десятилетия жизни люди проводят под присмотром врачей или на больничной койке. Можно ли этого избежать?
Исследователи бьются над созданием средства от старения, которое не позволит нам умирать больными. Человеческое тело изнашивается подобно любому механизму. Процессы внутри клеток и внешние воздействия приводят к тому, что рано или поздно мышцы и кости слабеют, кожа покрывается морщинами, иммунная система ослабевает. Строго говоря, никто не умирает от старости, люди умирают потому, что изнашиваются органы или системы организма.
За последние годы учёные достигли серьёзных успехов в понимании механизмов старения. Они вплотную приблизились к возможности управления процессами старения и не исключено, что уже скоро они научатся предотвращать его.
Смотрите видео и узнайте, насколько можно продлить жизнь и избавится ли человечество от болезней.
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Наука , Видео
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