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Особенности, которыми награждают нас родители 

Рамблер 43 минуты назад
Каждый человек наследует гены от родителей. От отца и матери мы получаем не только особенности внешности и характера, но и предрасположенность к болезням. А вот какие ещё черты нам передают родители.
1. Успеваемость в школе. Оказывается, отличные оценки дети получают чаще дети, родители которых тоже успевали в школе. На 55% успеваемость определяется генами, так что аттестат с пятёрками — заслуга и самого ученика, и его генов. Впрочем, оправдывать плохие оценки дурной наследственностью не стоит, ведь на 45 процентов оценки зависят от упорства самого школьника.
2. Близорукость. Если оба родителя имеют близорукость, то вероятность проявления заболевания у наследника составляет 50 процентов. Снизить риск можно, если ограничивать проводимое за компьютером и телевизором время.
3. Облысение. Это может показаться удивительным, но склонность к облысению мужчины наследуют по женской линии. Однако не последнюю роль в потере волос играют внешние факторы: уход, питание и экология.
Почему взрослые люди часто плохо переваривает молоко и каждому ли дано научиться водить автомобиль, узнайте из видео.
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Наука , Видео
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