Новый мозговой имплант превратит мысли парализованных людей в речь

Ученые из Института медицинских исследований Фейнштейна в Нью-Йорке разработали новый вариант интерфейса «мозг-компьютер», который предназначен для дешифровки мыслей парализованных людей. Но не всех подряд, а тех, что формируются, когда человек собирается что-то сказать. Фактически, эта система должна помочь озвучить то, что из-за недуга пациента он не может произнести сам. Технически система состоит из набора электродов для сканирования активности определенных участков мозга и набора алгоритмов для их дешифровки. Систему можно сделать мобильной, заменив шапочку с электродами имплантом, но пока усилия ученых направлены на улучшение методов дешифровки сигналов. В текущей форме это устройство очень «косноязычное», оно не понимает буквы и звуки — и даже слова распознает лишь самые простые, с большим количеством ошибок.

Главное достоинство такого интерфейса на данном этапе в том, что он позволяет точно определить — есть ли у парализованного пациента осознанные мысли. Он в коме или просто заснул, испытывает жажду или боль? Теоретически, если состояние человека более-менее сносное, но мышцы его не слушаются, он может использовать данный интерфейс для общения с внешним миром через простые фразы. «Привет», «Хочу кушать», «Переверните меня», «Откройте окно», «Как дела?» и т.д.

Увы, о создании некоего аналога слухового аппарата, который можно просто надеть и вновь слышать озвученные мысли, речи пока не идет. Сканирование сигналов извне всегда создает помехи, а размещение сложных, функциональных имплантов в самом мозге современной медицине все еще неподвластно. Слишком велики риски осложнений, а сами операции на мозге еще и крайне дорогостоящие, не так много пациентов способны их пережить и вернуться к нормальной жизни. Зато когда все изменится, в нашем распоряжении уже будут нужные инструменты для превращения мыслей в речь.