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В глазах людей нашли смертельно опасные белки-«зомби» 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что белки прионы — возбудители смертельных и неизлечимых нейродегенеративных заболеваний — способны накапливаться в глазах и передаваться людям через трансплантацию зараженной роговицы. Об этом сообщает издание Science Alert.
Прионы — особый класс инфекционных агентов, представляющих собой белки с аномальной структурой. Они способны катализировать превращение нормальных мембранных белков PrP в такие же прионы. Принцип действия этих белков напоминает зомби из фильмов ужасов, которые превращают здоровых людей в себя. В результате запускается цепная реакция, в ходе которой образуется большое количество аномальных молекул. Последние связываются друг с другом, образуя амилоиды — растущие белковые агрегаты, накапливающиеся в тканях и вызывающие ее повреждение. При болезни Крейтцфельдта-Якоба (губчатая энцефалопатия) разрушается кора больших полушарий и других отделов мозга, что неизбежно приводит к смерти больного.
Некоторые прионные заболевания, например, фатальная семейная бессонница, являются наследственными, другими можно заразиться при употреблении мяса больного животного или через хирургические инструменты. Ученые показали, что прионы могут накапливаться в глазах людей, больных губчатой энцефалопатией, но не имеющих заметных симптомов. Исследователи изучили глаза пациентов, умерших от болезни Крейтцфельдта-Якоба и выяснили, что прионы широко распространились по сетчатке, роговице, зрительному нерву, склере и хрусталику.
По мнению ученых, прионы попадают в глаза из мозга по зрительному нерву. Однако возможна и обратная ситуация, когда при пересадке зараженной роговицы или при использовании грязного хирургического инструмента инфекция проникает в мозг. Исследователи считают, что необходимо разработать меры по предотвращению проникновения прионов в здоровых пациентов во время операций.
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