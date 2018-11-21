Клубника и куркума помогут замедлить старение

Совсем недавно на фармакологическом рынке появился новый класс препаратов — геронтопротекторы. Это лекарства, улучшающие состояние здоровья человека в пожилом возрасте.

Сейчас исследователи синтезировали новые уникальные соединения — геронтонейропротекторы. Такие препараты замедляют старение — они прошли испытание на грызунах. Ученые надеются, что с их помощью можно лечить болезнь Альцгеймера.

В состав инновационных препаратов вошли физетин — вещество, которым богаты некоторые фрукты и овощи, в особенности клубника, и куркумин, входящий в состав популярной специи.

Из двух веществ ученые синтезировали три препарата, два из которых сейчас готовятся к клиническим испытаниям — они могут начаться уже в 2019 году.

Сейчас исследователи говорят о воздействии препаратов на мозг человека. В перспективе, ученые собираются выяснить могут ли лекарства оказывать положительное влияние на другие органы — печень или почки.

Тем, кто не хочет ждать результата испытаний, исследователи советуют употреблять в пищу больше физетина и куркумина уже сейчас — в виде клубники или куркумы.