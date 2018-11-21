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Клубника и куркума помогут замедлить старение
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Клубника и куркума помогут замедлить старение 

Anews 2 часа назад
Фото: depositphotos
Совсем недавно на фармакологическом рынке появился новый класс препаратов — геронтопротекторы. Это лекарства, улучшающие состояние здоровья человека в пожилом возрасте.
Сейчас исследователи синтезировали новые уникальные соединения — геронтонейропротекторы. Такие препараты замедляют старение — они прошли испытание на грызунах. Ученые надеются, что с их помощью можно лечить болезнь Альцгеймера.
В состав инновационных препаратов вошли физетин — вещество, которым богаты некоторые фрукты и овощи, в особенности клубника, и куркумин, входящий в состав популярной специи.
Из двух веществ ученые синтезировали три препарата, два из которых сейчас готовятся к клиническим испытаниям — они могут начаться уже в 2019 году.
Сейчас исследователи говорят о воздействии препаратов на мозг человека. В перспективе, ученые собираются выяснить могут ли лекарства оказывать положительное влияние на другие органы — печень или почки.
Тем, кто не хочет ждать результата испытаний, исследователи советуют употреблять в пищу больше физетина и куркумина уже сейчас — в виде клубники или куркумы.
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