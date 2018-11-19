Ещё
Можно ли изменить цвет глаз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Можно ли изменить цвет глаз 

Рамблер 8 часов назад
Цвет глаз достаётся нам от природы. Кажется, что он сохраняется на всю жизнь, но в реальности это не так. Оказывается, оттенок радужной оболочки может меняться в зависимости от освещения и эмоционального состояния. А вот ещё несколько факторов, которые влияют на цвет глаз.
1. Почти у всех малышей при рождении глаза имеют голубовато-стальной оттенок. Это связано с тем, что в утробе матери малыш находится в темноте, и меланин в организме не вырабатывается. Поэтому радужка и остаётся светлой. Но после рождения младенец попадает в другую среду, его организм начинает активно вырабатывать меланин, так что глаза могут изменить цвет.
2. Травмы глаза или головы вызывает гетерохромию, состояние, при котором радужная оболочка одного глаза меняет цвет. У некоторых людей эта особенность врожденная, но чаще цвет одного глаза меняется вследствие повреждений.
3. Когда человек испытывает сильные эмоции, у него повышается давление, усиливается сердцебиение и, как не удивительно, слегка меняется оттенок радужки, становясь более насыщенным или, напротив, светлея.
Как на цвет глаз влияет питание и действительно ли можно превратить карие глаза в серые с помощью лазера, узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возможно ли уберечь себя от рака
Назван признак скорого появления рака15
Заразны ли психические заболевания на самом деле25
Признаки скрытой депрессии
6 сухофруктов, которые могут заменить таблетки
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
07:37
Можно ли изменить цвет глаз
Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
11:16
Можно ли изменить цвет и группу крови
Статьи
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
10:06
Привычные продукты, которые могут отравить
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение