Можно ли изменить цвет глаз

Цвет глаз достаётся нам от природы. Кажется, что он сохраняется на всю жизнь, но в реальности это не так. Оказывается, оттенок радужной оболочки может меняться в зависимости от освещения и эмоционального состояния. А вот ещё несколько факторов, которые влияют на цвет глаз.

1. Почти у всех малышей при рождении глаза имеют голубовато-стальной оттенок. Это связано с тем, что в утробе матери малыш находится в темноте, и меланин в организме не вырабатывается. Поэтому радужка и остаётся светлой. Но после рождения младенец попадает в другую среду, его организм начинает активно вырабатывать меланин, так что глаза могут изменить цвет.

2. Травмы глаза или головы вызывает гетерохромию, состояние, при котором радужная оболочка одного глаза меняет цвет. У некоторых людей эта особенность врожденная, но чаще цвет одного глаза меняется вследствие повреждений.

3. Когда человек испытывает сильные эмоции, у него повышается давление, усиливается сердцебиение и, как не удивительно, слегка меняется оттенок радужки, становясь более насыщенным или, напротив, светлея.

Как на цвет глаз влияет питание и действительно ли можно превратить карие глаза в серые с помощью лазера, узнайте из видео.