Найден революционный метод борьбы с онкологией

Лазер и наночастицы — все, что потребуется врачам при лечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболее тяжелыми формами онкологии.

Революцию совершили российские ученые из Института физической химии и электрохимии РАН . Им помогали зарубежные коллеги. При лечении новым методом терапия опухолей происходит через наночастицы — они, при "подсветке" лазером, превращают пораженные клетки и ткани в мишень для иммунных клеток организма.

Медики подчеркивают, что такая методика позволит иммунным клеткам намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. После введения в организм действующего вещества наночастицы доставят лекарства прямо внутрь раковых клеток. Это облегчит работу иммунной системе и упростит работу хирурга. В итоге, уверены исследователи, привлечение наночастиц к уничтожению раковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии, пишет Scientific Reports.