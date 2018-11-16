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Найден революционный метод борьбы с онкологией
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Найден революционный метод борьбы с онкологией 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Лазер и наночастицы — все, что потребуется врачам при лечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболее тяжелыми формами онкологии.
Революцию совершили российские ученые из Института физической химии и электрохимии РАН. Им помогали зарубежные коллеги. При лечении новым методом терапия опухолей происходит через наночастицы — они, при "подсветке" лазером, превращают пораженные клетки и ткани в мишень для иммунных клеток организма.
Медики подчеркивают, что такая методика позволит иммунным клеткам намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. После введения в организм действующего вещества наночастицы доставят лекарства прямо внутрь раковых клеток. Это облегчит работу иммунной системе и упростит работу хирурга. В итоге, уверены исследователи, привлечение наночастиц к уничтожению раковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии, пишет Scientific Reports.
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