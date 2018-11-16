Почему возникают галлюцинации у здоровых людей

Каждый человек однажды встречался с тем или иным видом галлюцинации, и не всегда это признак психического нездоровья. Доцент кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования КФУ, к.м.н Ксения Пыркова рассказала, почему мы видим сны, отчего возникает сонный паралич и с какими галлюцинациями чаще всего сталкиваюся люди.

Почему мы видим сны?

Согласно концепции сна Джона Хобсона, сон — это бессистемные вспышки сигналов, случайных импульсов из ствола головного мозга, сложенных в сюжеты. Сон строится на зрительном восприятии человека и чаще всего это наши воспоминания. Во время сна активно работают сердце, мозг, дыхательная система и глазные яблоки. Именно поэтому мы говорим, что видим сны. Человек, изначально родившейся незрячим, тоже видит сны. Но его сны основаны не на картинке, а на ощущениях (обонянии и осязании). Но если незрячий человек расскажет свой сон, вам покажется, что он мало чем отличается от вашего.

По мнению психиатров, чаще всего люди сталкиваются со зрительными галлюцинациями во время сна. Такие явления могут возникать в первой фазе сна, когда человек засыпает, и в последней, в моменты перед пробуждением. Например, вы просыпаетесь и видите, что на стуле свернулось в клубок лохматое существо, но через секунду выясняется, что это всего лишь свитер.

«Галлюцинации во время сна — достаточно распространенное явление, — говорит Ксения Пыркова. — Однако существуют и галлюциногенные патологии во время сна, которые сигнализируют о назревающих проблемах с психическим здоровьем или заболеваниях нервной системы». К ним относится сонный паралич.

Это состояние человека, когда он, проснувшись ночью, не может двигаться и испытывает при этом следующие ощущения: присутствие чужого человека в комнате, чувство удушения или полета над кроватью. В таком положении человек может оказаться либо в самом начале ночи, когда тело только погружается в сон, либо перед пробуждением. По словам Пырковой, единичный случай сонного паралича сигнализирует о сильном стрессе или переутомлении человека. Но если симптомы расстройства сна проявляются системно, это уже признак серьезных проблем с нервной системой, с которыми нужно обратиться к специалисту.

«Во время фазы быстрого сна головной мозг человека находится в повышенной активности. В это время происходит быстрое движение глаз, а в сознании человека всплывают картинки и образы. Кроме сердца и мозга задействованы только глаза и дыхательная система, а остальные мышцы тела парализованы, — уточняет причины возникновения сонного паралича Ксения, — Пробуждение во время фазы быстрого сна автоматически запускает мышцы в действие. Но при расстройстве сна атония продолжается некоторое время и после пробуждения. Это состояние обычно не длится больше минуты».

Откуда «глюки» у здоровых людей?

Причин появления галлюцинаций у здоровых людей несколько. Основные — стресс и нервное перенапряжение. Поэтому выражение «все проблемы из-за нервов» подходит здесь как нельзя лучше. Сильное нервное перевозбуждение влияет в первую очередь на наш мозг, который и дает сигналы для появления галлюцинаций.

«Стресс и нервное перенапряжение вызывают проблемы со сном и влияют на проявление сонного паралича у здоровых людей», — утверждает Ксения Пыркова.

Здоровые люди могут наблюдать галлюцинации из-за сильной усталости или долгого отсутствия сна, из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Все чаще молодежь жалуется на вибрацию или звук от звонящего телефона, которых на самом деле нет. Психологи связывают эти «глюки» с чрезмерной привязанностью к смартфонам у молодых людей. Зависимость от телефонов настолько сильно въедается в сознание человека, что создается ощущение, будто гаджет и тело — одно целое. Так что не забывайте отдыхать и старайтесь поменьше нервничать!