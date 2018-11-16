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Раскрыт механизм формирования воспоминаний
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Раскрыт механизм формирования воспоминаний 

Мир24 45 минут назад
Фото: depositphotos
Мозжечок не только контролирует движения человека, но и влияет на его когнитивные функции — такое открытие сделали ученые из Медицинского колледжа Бэйлора.
Известно, что лобная кора и мозжечок анатомически связаны. И нарушения в работе мозжечка вызывают у человека проблемы с памятью и планированием. Но целенаправленных исследований до последнего времени не проводилось.
Ученые проанализировали активность мозжечка у животных в то время, когда они не двигались, но должны были размышлять. Они натренировали мышей выполнять задания, где требовалась кратковременная память. Грызунам показывали определенный объект, который они должны были запомнить и впоследствии указать.
Оказалось, что мозжечок был задействован в этом процессе так же, как и фронтальная кора головного мозга, сообщает Nature.
Подавление мозжечка не мешало животным двигаться, но заставляло их ошибаться в ответах. Нарушения в работе мозжечка влияли на функцию памяти во фронтальной коре, и наоборот.
Ученые сделали вывод, что память координируется сразу несколькими областями головного мозга.
Это объясняет и механизм моторного обучения. Когда мы осваиваем новый вид физической деятельности (например, игру в баскетбол), то сперва часто ошибаемся. Но мозг учится на своих промахах, и постепенно мы начинаем действовать именно так, как нужно. Он запоминает как неверные, так и успешные движения.
Возможно, нечто подобное происходит и при исключительно интеллектуальной деятельности, например, во время игры в шахматы. Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы найти ответ на этот вопрос.
Ранее ученые определили, что мозжечок является самым «молодым» органом человеческого организма. Он меньше других подвержен старению.
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