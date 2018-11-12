Сальмонелла больше не боится антибиотиков

Бразильские ученые обнаружили более десяти новых штаммов сальмонеллы (Salmonella Typhimurium), которые оказались устойчивыми к воздействию любых антимикробных препаратов. Об этом биологи рассказали журналу PLoS One.

Как в еде, так и в теле человека одновременно живет несколько десятков штаммов сальмонеллы, стойких к воздействию антибиотиков. В связи с этим риск возникновения эпидемий на сегодняшний день остается довольно высоким, уверены ученые. Существует даже реальная опасность того, что антимикробные препараты потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».

Основными причинами этого является фактически неконтролируемое использование антибиотиков на животноводческих фермах. Коров, кур, свиней пичкают ими, и люди получают с мясом большие дозы препарата, даже не подозревая об этом. Организм привыкает к действующим веществам, и когда антибиотик становится реально нужен человеку, он уже не работает. Отказ от употребления антимикробных препаратов на фермах станет первым шагом к борьбе с инфекциями, уверены ученые.

С 1982 по 2013 год Salmonella Typhimurium выработала сразу четыре десятка генов, защищающих их от одного конкретного или сразу нескольких антибиотиков. Таким образом, одна из самых распространенных бактерий может внезапно «вылезти наружу», и побороть ее будет практически невозможно.