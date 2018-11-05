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Может ли мобильный телефон вызвать рак?
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Может ли мобильный телефон вызвать рак? 

Популярная механика 12 часов назад
Фото: Популярная механика
Национальная токсикологическая программа США наконец выпустила результаты исследования о том, есть ли какие-то причины считать мобильные телефоны причиной возникновения раковых опухолей. Вывод: да, но при очень ограниченных условиях.
Для исследования НТП подвергала крыс и мышей высокому уровню радиочастотного излучения по девять часов в день на протяжении двух лет.
После такой обработки у 5 до 7% самцов крыс развились злокачественные невриномы в сердце, а у 2-3% самцов крыс появились злокачественные глиомы, вид смертельного рака мозга. Ни у одного грызуна в контрольной группе сходных симптомов не появилось.
Вышеизложенные результаты дали агентству достаточно оснований утверждать, что есть "явные свидетельства" связи использования мобильных телефонов и образования сердечных неврином, а также "некоторые доказательства", что есть связь и с раком мозга.
Вроде бы все однозначно, но есть некоторые нюансы.
Во-первых, исследование НТП началось еще в 1999 году, а современные мобильные телефоны уже не используют ту же радиочастоту. Если только вы по-прежнему не пользуетесь 2G-раскладушкой, радиоволны, которые излучает ваш мобильник, с куда большим трудом могут проникнуть в человеческое тело.
Во-вторых, крысы подвергались несколько более жесткому излучения, чем обыкновенный пользователь мобильного телефона.
"В наших исследованиях крысы и мыши получали радиочастотное излучение по всему телу, — говорит один из руководителей исследования Джон Бюхер в пресс-релизе. — Люди же подвергают излучению определенные ткани тела там, где держат телефон. Вдобавок, уровень излучения и его продолжительность в наших исследованиях были выше, чем у человека в реальности".
В общем, потратив 30 миллионов долларов и двадцать лет, ученые пока так и не смогли с уверенностью ответить вредят ли мобильные телефоны здоровью.
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