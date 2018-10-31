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Выявлена новая смертельная опасность соли
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Выявлена новая смертельная опасность соли 

Lenta.ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: Martin Poole / Globallookpress.com
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. При этом поражаются различные отделы нервной системы. На настоящий момент не существует эффективных методов лечения заболевания, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.
Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, один из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.
Ранее сообщалось, что американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.
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