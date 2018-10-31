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Иммунитет может мешать редактировать геном людей
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Иммунитет может мешать редактировать геном людей 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Неудачи при редактировании генома с помощью метода CRISPR могут быть связаны с иммунитетом человека. Оказалось, что иммунные клетки человека реагируют на белок Cas9, который используется в этом методе. Дело в том, что этот белок есть в клетках распространенных бактерий стрептококков. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.
На систему редактирования генома CRISPR/Cas9, которую называют еще и молекулярными ножницами, возлагают большие надежды в плане лечения наследственных заболеваний. С помощью CRISPR/CAs9 отредактировано уже немало геномов различных животных и растений. Тем не менее, изменять человеческие клетки оказалось намного труднее, при этом появлялись непредвиденные и нежелательные мутации. Для того, чтобы полностью оценить риски использования этой технологии на людях, сейчас еще мало информации.
В новой работе ученые из Медицинского центра Шарите (Германия) установили, что иммунитет людей реагирует на белок Cas9 как на чужеродный агент, который нужно нейтрализовать. «Часть системы CRISPR/Cas9 — белок Cas9 — получен из бактерий стрептококков, — комментирует руководитель коллектива авторов Майкл Шмук. — Так как стрептококковые инфекции обычны для людей, мы предположили, что иммунитет может "помнить" Cas9».
В рамках исследования ученые смогли найти практически у всех изученных здоровых людей тип иммунных клеток, T-лимфоцитов, которые реагировали на белки семейства Cas. Близкие белки из других бактерий, например, стафилококков или обитателей желудочно-кишечного тракта, также вызывали иммунный ответ. «Эти иммунные клетки могут быть причиной нежелательных эффектов при генной терапии, ухудшая эффективность и безопасность технологии, — поясняет ведущий автор работы Димитрос Вагнер. — Это может относиться и ко всему методу CRISPR/Cas9, и мы должны быть готовы к этому».
Теперь ученые разрабатывают модифицированную технологию, которая поможет избежать нежелательной иммунной реакции.
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