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Названа причина высокой продолжительности жизни
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Названа причина высокой продолжительности жизни 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Вандербильта в США выяснили, что количество нейронов в коре больших полушарий определяет среднюю продолжительность жизни животных, включая человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ранее считалось, что основными прогностическими параметрами длительности жизни является масса тела и скорость метаболизма. Однако эти показатели работают лишь в 20-30 процентах случаев, а птицы живут примерно в 10 раз больше, чем млекопитающие того же размера. В то же время по количеству кортикальных нейронов можно точно предсказать продолжительность жизни в 75 процентах случаев.
Исследователи проанализировали данные о более 700 теплокровных видов животных и сравнили их со сведениями о количестве нейронов в мозге. Оказалось, что попугаи и певчие птицы живут дольше, чем приматы с той же массой тела, а последние, в свою очередь, живут дольше, чем другие млекопитающие той же массы тела. Кроме того, птицы тратят больше времени, чтобы достичь половой зрелости.
Ученые показали, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. При этом не имеет значения, какие у животного размеры и насколько быстр у него метаболизм. По мнению исследователей, это объясняется тем, что кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.
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