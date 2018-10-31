Ещё
О чем расскажет отпечаток вашего пальца
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем расскажет отпечаток вашего пальца 

Рамблер 1 час назад
Антрополог Фрэнсис Гальтон стоял у истоков дактилоскопии. Именно Гальтон представил теоретическое обоснование возможности использования отпечатков пальцев при идентификации преступников. Он доказал, что вероятность совпадения узоров на 10 пальцах одного человека с такими же узорами на пальцах другого составляет 1: 64 000 000 000.
Сегодня учёные уже знают, что папиллярный узор закладывается ещё в утробе матери, примерно на третьей недели беременности. С годами узор становится всё более выраженным, но форма линий и их расположение не меняются в течение жизни и сохраняются после смерти. Кстати, даже у однояйцевых близнецов, у которых структура ДНК очень схожа, рисунки на пальцах всё равно различаются.
Но о чём же могут поведать отпечатки пальцев? Известно, что у разных человеческих рас есть специфические черты папиллярных узоров, так что эксперт с лёгкостью скажет, к какой расе принадлежит человек. Также учёные знают о том, что некоторые особенности узоров говорят о наличии хромосомных заболеваний. А недавно были разработаны технологии, позволяющие определить привычки и сферу деятельности хозяина, узнать особенности его образа жизни. Но это ещё не всё, о чём рассказывают отпечатки пальцев экспертам.
Смотрите видео и узнайте, зачем политикам советуют одевать перчатки.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безобидные симптомы сахарного диабета1
Назван самый важный для сердца и мозга витамин
Британка «окаменела» из-за невнимательных врачей1
Что нужно знать об артериальном давлении
Чем пахнут болезни: диагноз по запаху6
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
04:12
О чем расскажет отпечаток вашего пальца
Наука
05:14
Привычки, которые могут покалечить
ЗОЖ
04:01
4 способа помочь организму справиться с простудой
Болезни и лекарства
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
02:54
Развеяны мифы о средствах для профилактики простуды
Болезни и лекарства
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение