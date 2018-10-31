О чем расскажет отпечаток вашего пальца

Антрополог Фрэнсис Гальтон стоял у истоков дактилоскопии. Именно Гальтон представил теоретическое обоснование возможности использования отпечатков пальцев при идентификации преступников. Он доказал, что вероятность совпадения узоров на 10 пальцах одного человека с такими же узорами на пальцах другого составляет 1: 64 000 000 000.

Сегодня учёные уже знают, что папиллярный узор закладывается ещё в утробе матери, примерно на третьей недели беременности. С годами узор становится всё более выраженным, но форма линий и их расположение не меняются в течение жизни и сохраняются после смерти. Кстати, даже у однояйцевых близнецов, у которых структура ДНК очень схожа, рисунки на пальцах всё равно различаются.

Но о чём же могут поведать отпечатки пальцев? Известно, что у разных человеческих рас есть специфические черты папиллярных узоров, так что эксперт с лёгкостью скажет, к какой расе принадлежит человек. Также учёные знают о том, что некоторые особенности узоров говорят о наличии хромосомных заболеваний. А недавно были разработаны технологии, позволяющие определить привычки и сферу деятельности хозяина, узнать особенности его образа жизни. Но это ещё не всё, о чём рассказывают отпечатки пальцев экспертам.

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