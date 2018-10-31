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Назван самый важный для сердца и мозга витамин
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Назван самый важный для сердца и мозга витамин 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.
Витамин D назвали самым важным для сосудов и сердца. Выносливость сердечно-сосудистой системы имеет прямую зависимость от этого витамина, говорится в исследовании Университета Вирджинии из США, сообщает РЕН ТВ.
Также исследователи утверждают, что витамин D благоприятно влияет на зубы, кости, снижает вероятность инфаркта. Помимо прочего, этот элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.
Как подчеркивают ученые, витамин D синтезируется в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с продуктами питания.
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