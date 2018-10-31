Назван самый важный для сердца и мозга витамин

Элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.

Витамин D назвали самым важным для сосудов и сердца. Выносливость сердечно-сосудистой системы имеет прямую зависимость от этого витамина, говорится в исследовании Университета Вирджинии из США, сообщает РЕН ТВ

Также исследователи утверждают, что витамин D благоприятно влияет на зубы, кости, снижает вероятность инфаркта. Помимо прочего, этот элемент благотворно влияет на мозг и остальные клетки организма.

Как подчеркивают ученые, витамин D синтезируется в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с продуктами питания.