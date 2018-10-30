Телепатия: Как люди научились читать мысли с помощью нейрогаджетов

27 октября РИА Новости опубликовали материал об ученых, пытающихся объединить мозг нескольких живых существ в единую сеть.

Весной 2018 года в Вашингтоне, в лаборатории университета нейрофизиологи учили троих добровольцев общаться с друг другом только при помощи мыслей. Участники играли в тетрис.

Два участника видели игру непосредственно на мониторах, а третий — только появившуюся фигуру в верхней части экрана. Он не знал как расположить ее верно, чтобы нижний ряд замкнулся.

Возможность перевернуть фигуру была только у третьего участника, а что именно делать — ему сообщали два других участника эксперимента.

Как это происходило?

Отправители смотрели на фигуру и думали, как ее перевернуть. Сигналы мозга считывались, и отправлялись в компьютер. Там они обрабатывались и переводились в команду. В виде магнитного импульса команда поступала в мозг получателя — для этого к его голове прикладывали прибор для транскраниальной магнитной стимуляции.

Получив магнитные импульсы, испытуемый интерпретировал свои ощущения, и, в большинстве случаев правильно переворачивал фигуру.

В эксперименте приняли участие 15 человек, и более чем в 80% случаев, получатели верно понимали команды отправителя.

Сейчас ученые планируют провести эксперимент с большим количеством человек в команде — 5 или 6 человек.

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В 2015 году группа исследователей из Университета Дьюка, США наладила мысленную связь между субъектами с помощью электродов, вживленных в мозг.

В ходе эксперимента в своеобразные сети были объединены три макаки и четыре крысы. Обе сети работали сообща, обмениваясь информацией. В этих исследованиях принимал участие Михаил Лебедев — российский ученый, руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов в ВШЭ . Его команда создает устройства, позволяющие соединить нервную систему человека с компьютером.

Что такое нейрогаджеты?

Нейрогаджеты — это устройства, позволяющие людям управлять бионическими протезами, общаться с другими людьми без слов и жестов. Нейрогаджеты основаны на одном из двух принципов: электроэнцефалографии (ЭЭГ) или функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

По оценкам Михаила Лебедева, интерфейсы "мозг — компьютер" и "мозг — мозг" для массового использования появятся в ближайшее время, но относиться к ним надо с осторожностью.

Многие производители пробуют выпускать нейрогаджеты, использовать их при создании различного рода игр. Однако сейчас правильно использовать их могут только специалисты. Если устройством попытается воспользоваться обычный человек, у него может ничего не выйдет — программа будет считывать не те импульсы.