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Названа неожиданная опасность высокого роста
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Названа неожиданная опасность высокого роста 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что люди высокого роста имеют склонность к появлению некоторых видов рака из-за большего числа клеток в организме. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные нескольких исследований, в которых изучалась связь между риском рака и ростом жителей Норвегии, Кореи, Австрии и Швеции. Это позволило ученым оценить вероятность появления 23 типов злокачественных опухолей с учетом количества клеток в человеческом организме.
Исследователи выяснили, что у женщин каждые 10 сантиметров роста способствуют увеличению риска рака на 13 процентов, а у мужчин — на 11 процентов. При этом, 18 типов злокачественных новообразований, включая рак кожи, щитовидной железы, кишечника, матки и груди оказались тесно связаны с высотой человеческого тела. По мнению ученых, это связано с повышенным количеством гормонов роста, приводящих к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.
Одним из видов злокачественных опухолей, не связанных с ростом, оказался рак шейки матки, поскольку главную роль в его появлении играет вирус папилломы человека.
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