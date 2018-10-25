Кто и как открыл всевидящую камеру

Ранние годы

Вильгельм Рентген родился 17 марта 1845 года в Леннепе, Германии. Его отец мечтал передать ему свое дело по продаже одежды и выучить на инженера, но к сожалению, в планы Вильгельма это не входило.

Его первым образовательным учреждением стало частное заведение под руководством Мартинуса фон Дорна, затем Вильгельм перешел в Утрехтскую техническую школу, откуда его быстро выгнали из-за конфликта. Вильгельм не получил никаких документов об образовании, поэтому ему очень долго не удавалось найти новое место учебы в институте. Благодаря упорству Рентген все таки стал студентом Цюрихского института — послушав отца, он решительно вознамерился получить инженерное образование.

Во время учебы Рентгена все больше интересовала физика и со временем студент начал проводить свои исследования. После защиты диссертации Вильгельм стал работать в университете, а в 1894 году получил должность ректора.

Открытие Лучей-Х

Когда в 1895 году осенним вечером Вильгельм уже собирался уйти домой, он заметил на катодной трубке пятно: кристаллы платиноцианистого бария начали светиться зеленоватым цветом. Когда он повернул рубильник пятно вновь исчезло. Он почувствовал, что очень близок к открытию, поэтому следующие 2 месяца он круглосуточно сидел в лаборатории. Между катодной трубкой и экраном Рентген помещал предметы, сравнивая результаты.

Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Учёный сделал трубку специальной конструкции — антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Вскоре эта трубка стала называться «рентгеновской».

Как оказалось, «икс-излучение» не преломляется, не искажается, проникает во многие непрозрачные материалы. К тому же он выяснил, что свинец полностью поглощает излучение.

anews

Рентген хамелеона через несколько недель после открытия.

Когда Вильгельм показал свое открытие миру — поднялся шум: до этого заглянуть внутрь живого человека не представлялось возможным, соответственно, такое изобретение шокировало народ. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в флюорографии и рентгенографии. Это открытие положило начало атомно-ядерной науке, а Рентген получил первую Нобелевскую премию по физике.