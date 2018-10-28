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Ученые рассказали о новой пользе кофе
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Ученые рассказали о новой пользе кофе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Китайские ученые провели исследование и выяснили, что кофе не всегда так вреден, как нам говорят. Об этом сообщает портал JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили, что он полезен для кожи.
Употребление кофе снижает риск развития розацеи. Это довольно распространенное заболевание кожи лица, сопровождающиеся расширением кровеносных сосудов.
В рамках этого долгосрочного исследования, ученые стремились изучить взаимосвязь между употреблением кофе и развитием розацеи. В исследовании участвовали более 82 тысяч женщин. В итоге специалисты не зафиксировали какой-либо взаимосвязи между развитием болезни и употреблением кофе. Наоборот, они обнаружили снижение риска заболеть.
Также ученые отметили, что у тех, кто регулярно пил кофе, по отношению к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, разница в показателях вероятности заболевания составляет 0,77%.
Ко всему прочему, кофеин повышает уровень дофамина, который позволяет нам чувствовать себя бодрее и радостнее. Ранее китайские ученые также обнаружили, что у любителей кофе патологическая аритмия сердца развивается на 6% реже, чем у тех, кто не пьет этот напиток.
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