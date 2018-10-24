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Найден способ борьбы с пожирающей мозг амебой
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Найден способ борьбы с пожирающей мозг амебой 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Американские учёные заявили, что открыли эффективный метод борьбы с первичным амебным менингоэнцефалитом. Это заболевание вызывает амеба вида Naegleria fowleri, или Неглерия Фоулера, и чаще всего оно приводит к смертельному исходу, поскольку данный организм пожирает мозг человека. Тем не менее, специалисты утверждают, что наночастицы серебра повышают шансы спасти жизнь такого пациента.
Заражение Naegleria fowleri происходит крайне редко — в частности, в США за 55 лет было зафиксировано всего 143 таких случая. Тем не менее, лишь двум процентам людей, в мозг которых попадает амёба, удаётся выжить. Применяемые в этой ситуации лекарства недостаточно эффективны, а для того, чтобы их влияние распространилось на мозг, их необходимо употреблять в очень больших количествах, что чревато серьёзными побочными эффектами.
Недавно в интернете активно обсуждалась история одного из пациентов, которого не удалось спасти после попадания в его организм Неглерии Фоулера. Амёба попала в мозг американца после того, как он побывал в в техасском городе Уэйко и посетил там бассейн с волнами.
Авторы нового исследования выяснили, что эффективным средством для борьбы с заражением могут быть некоторые из популярных противосудорожных препаратов, если добавить в них наночастицы серебра. Как заявляют учёные, в ходе экспериментов им удалось выяснить, что данные лекарства довольно эффективны против Naegleria fowleri и сами по себе, однако серебро значительно усиливает этот эффект.
Специалисты утверждают, что противосудорожные препараты в сочетании с наномолекулами серебра также позволяют эффективнее бороться с ещё одним видом амёб — Acanthamoeba castellanii, контакт с которыми происходит при использовании грязных контактных линз и может привести к слепоте.
Исследование было опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.
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