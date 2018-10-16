Быстрый тест расскажет о риске смерти

Быстрый тест расскажет о риске умереть в ближайшие 5 лет

Ученые нашли в крови человека особое вещество, связанное с развитием большинства смертельных заболеваний. Определить данный маркер можно при помощи специального анализа. Исследователи считают, что их метод довольно точно предсказывает вероятность смерти в ближайшие 5 лет. Об этом пишет издание The Daily Mail.

В крови человека постоянно циркулируют маркеры воспаления: интерлейкин 6 (IL-6), С-реактивный белок (CRP) и альфа-1 кислого гликопротеин (AGP). Последний белок способен с высокой степенью достоверности рассказать о серьезных проблемах со здоровьем у человека. Вместе с белком IL-6 точность анализа повышается еще сильнее.

Отметим, в другом исследовании ученые доказали, что примерную продолжительность жизни человека можно определить по частоте его пульса в покое. Частый пульс в покое может говорить о наличии сердечной недостаточности и других возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой.