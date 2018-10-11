Ещё
10 неожиданных фактов о мужском теле
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 неожиданных фактов о мужском теле 

Умная 22 часа назад
Фото: умная
Мужское тело сильно отличается от женского. Разбираемся как.
  • Мужчины медленнее теряют коллаген, поэтому их кожа медленнее стареет. Однако регулярное бритье и халатное отношение к заботе о собственном виде сводят на нет это природное мужское преимущество.
  • По последним исследованиям, из-за высокого уровня тестостерона мужской организм вырабатывает меньше антител, отчего мужской иммунитет слабее женского.
  • Чем выше уровень тестостерона, тем большую склонность к агресии может проявлять мужчина. Есть и обратная зависимость. Ученые из Университета Ниписсинг, Канада установили, что агрессивные действия увеличивают уровень тестостерона в крови.
  • В среднем, мозг мужчины на 8-13% больше и на 150 грамм тяжелее, чем у женщины. У мужчин крупнее гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и внимание.
  • Мужчины сжигают жир эффективнее, чем женщины. Примерно на 50 калорий в день.
  • Мужское сердце бьется медленнее, чем женское.
  • Мужской гормон тестостерон прямо влияет на продолжительность жизни. Китайские евнухи в среднем доживали до 71 года, то есть переживали своих «тестостероновых» соотечественников на 17 лет.
  • По данным американской Ассоциации исследования сердечных заболеваний, мужчины в 1,5 раза чаще женщин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Мужчины и женщины по-разному реагируют на проблемные ситуации: мужчины используют миндалину правого полушария и воспринимают суть проблемы. Женщины задействуют миндалину левого полушария и запоминают детали эмоций.
  • У мужчин и женщин различаются так называемые когнитивные карты. Мужчины воспринимают пространство целиком в виде «карты-схемы», тогда как женщины видят мир как «схему-путь» и сильно привязаны к ориентирам.
Умная: последние новости
Леденцы от кашля: какой от них вред Почему нельзя спать в бюстгальтере О чем могут свидетельствовать узкие бедра у женщины
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шесть первых признаков развивающегося инсульта
Тихий убийца: как понизить давление навсегда2
Чем опасны леденцы от кашля6
Названа неожиданная причина рака полости рта4
Почему нельзя спать в бюстгальтере
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука
02:38
Витамины почти всегда бесполезны
Болезни и лекарства
11:59
Десять органов человека, которые убивает алкоголь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение