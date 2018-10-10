Как предотвратить приступ с помощью анализа крови

Как предотвратить сердечный приступ с помощью анализа крови

Эксперты совершили революцию в генетическом тестировании, которое поможет обнаружить предрасположенность к сердечным приступам.

Согласно научным данным, с помощью анализа крови и образца слюны ученые теперь смогут выявить людей с риском возникновения сердечного приступа в будущем. Эти анализы нужны для исследования ДНК человека, которая остается неизменной в течение всей жизни. Поэтому риск возникновения сердечного приступа может быть установлен с момента рождения и могут быть предприняты действия для предотвращения этой болезни.

Это исследование особенно важно, поскольку по данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По оценкам, в 2016 году от ССЗ умерло 17,9 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких факторов риска, как употребление табаком, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребления алкоголя.

Анализ крови и слюны поможет идентифицировать людей, склонных к ССЗ в детстве, давая им время, чтобы изменить образ жизни, снизить риски и продлить жизнь.

До недавнего времени генетическое тестирование использовалось только для исследования редких заболеваний и нескольких видов рака. Теперь будет обнаружен и риск возникновения сердечного приступа. Для этого известный профессор кардиологии из университета Лестера провёл оценку генов 500 000 британцев.

Его команда изучила 1,7 млн генетических вариантов, чтобы предсказать шансы каждого из них на сердечный приступ. Они обнаружили, что люди с самыми высокими баллами в 4,17 раза чаще страдают от сердечного приступа.

«Теперь мы сможем прогнозировать, планировать лечение и, возможно, предотвращать болезни с большой смертностью» — высказался профессор.