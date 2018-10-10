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Названа неожиданная причина рака полости рта
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Названа неожиданная причина рака полости рта 

Дни.ру + ещё 5 10 октября 2018
Фото: Дни.ру
Ученые Университета Чжуншань пришли к печальным выводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии.
Азиатские специалисты заявили, что по уровню влияния вредоносные тяжелые металлы и выбросы нефтехимических производств так же губительно влияют на организм человека, как курение, алкоголь, наркотики и вирусы. По их словам, это частицы PM2.5 или аэрозоли.
Исследователи изучили материал, на протяжении десяти лет собранный несколькими крупнейшими больницами тайваньских земель. За это время к врачам обратились 1600 человек с раком полости рта, сообщает Journal of Investigative Medicine.
Оказалось, что все эти пациенты жили в самых загрязненных районах. Частицы PM2.5 способны проходить биологические рубежи и являются очень опасными для живого организма.
По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, большая часть жителей городов дышит воздухом с превышающей норму концентрацией вредных веществ. Сильнее всего проблема выражена в странах третьего мира, где люди проживают в условиях вечного смога.
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