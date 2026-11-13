Утром вы выпиваете таблетку от давления, которая месяцами держала цифры в норме, однако к вечеру тонометр снова показывает неприятные 140 на 90, а на следующий день ситуация повторяется? Кажется, что лекарство перестало действовать или организм к нему привык. Врач-кардиолог Елена Голикова рассказала «Рамблеру», почему так происходит и что делать, если привычная схема лечения перестала работать.

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«В современной кардиологии хорошо подобранная терапия артериальной гипертензии чаще всего сохраняет эффективность в течение многих месяцев и лет. Однако случаи снижения гипотензивного эффекта действительно встречаются». Голикова Елена Петровна кардиолог, врач функциональной диагностики, ведущий специалист сети клиник «Семейная», к. м. н.

По словам врача-кардиолога, причины могут быть такими:

В ответ на снижение артериального давления (АД) под действием лекарства организм может включать (англ.) защитные механизмы, которые пытаются вернуть давление к прежнему уровню. Например, активнее начинает работать симпатическая нервная система: учащается пульс, сужаются сосуды. Может также активизироваться гормональная система почек, из-за чего они задерживают натрий и жидкость. Однако вклад этих механизмов зависит от конкретного препарата и особенностей организма.

(англ.) которые пытаются вернуть давление к прежнему уровню. Например, активнее начинает работать симпатическая нервная система: учащается пульс, сужаются сосуды. Может также активизироваться гормональная система почек, из-за чего они задерживают натрий и жидкость. Однако вклад этих механизмов зависит от конкретного препарата и особенностей организма. Лекарства действуют на клетки-мишени, связываясь (англ.) с определёнными рецепторами на их поверхности. Если препарат долго воздействует на эти рецепторы, их количество может уменьшиться или чувствительность к лекарству может снизиться. В результате действие препарата меняется.

(англ.) с определёнными рецепторами на их поверхности. Если препарат долго воздействует на эти рецепторы, их количество может уменьшиться или В результате действие препарата меняется. Со временем артериальная гипертония может прогрессировать. Этому, например, способствуют возрастное снижение функции почек и развитие атеросклероза. Кроме того, с возрастом одни препараты от давления могут действовать (англ.) слабее, а другие — по-прежнему хорошо снижать его.

Этому, например, способствуют возрастное снижение функции почек и развитие атеросклероза. Кроме того, с возрастом одни препараты от давления могут (англ.) слабее, а другие — по-прежнему хорошо снижать его. Люди с артериальной гипертонией часто принимают и другие лекарства для лечения сопутствующих болезней. Такие препараты могут как непосредственно повышать артериальное давление (например, препараты корня солодки, гормоны-глюкокортикостероиды, назальные сосудосуживающие капли), так и снижать эффективность текущей гипотензивной терапии (нестероидные противовоспалительные препараты, часто применяющиеся при болях в составах, позвоночнике, головных болях).

для лечения сопутствующих болезней. Такие препараты могут как непосредственно повышать артериальное давление (например, препараты корня солодки, гормоны-глюкокортикостероиды, назальные сосудосуживающие капли), так и снижать эффективность текущей гипотензивной терапии (нестероидные противовоспалительные препараты, часто применяющиеся при болях в составах, позвоночнике, головных болях). Ещё одна распространённая причина — набор веса. В небольшом рандомизированном исследовании (англ.) набор веса на 3,7 кг сопровождало суточное увеличение давления на 4 мм. рт. ст. Схема лечения, которая хорошо контролировала давление при весе 80 кг, может оказаться недостаточно эффективной, если человек поправится до 90 кг или больше.

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Самая частая причина того, что давление снова растёт, — отказ от таблеток или их неправильный приём. По словам кардиолога, многие пациенты, увидев на тонометре нормальные цифры, сами отменяют лекарства или переходят на минимальные дозы, которых не хватает для контроля давления.

«Также часто встречаются случаи изначально неподходящей терапии. Пациенту назначили препарат, который не дал устойчивого снижения давления, но к врачу за коррекцией он не пришёл (или же она оказалась недостаточной). Тогда при очередном скачке человек говорит о "снижении эффекта", хотя на самом деле лечение не было эффективным с самого начала», — объясняет специалист.

Врач рассказала об ошибках, которые допускают при измерении давления

Что делать, если схема лечения больше не работает

Если резкого ухудшения самочувствия нет, но давление стало выше обычного, сначала стоит проверить, не вызвано ли это временными причинами — например, стрессом, недосыпом, алкоголем или избытком солёной еды накануне. Даже обычная простуда может на несколько дней ухудшить контроль давления.

В такой ситуации кардиолог Елена Голикова рекомендует в течение двух недель измерять давление утром — сразу после пробуждения — и вечером, предварительно спокойно посидев пять минут. Результаты следует записывать в дневник.

По словам врача, если в состоянии покоя давление хотя бы два раза в неделю превышает 130/80 мм рт. ст. у людей моложе 65 лет или 140/90 мм рт. ст. у тех, кто старше 65 лет, стоит обратиться к врачу. Он может сразу изменить схему лечения или сначала назначить дополнительные обследования, чтобы выяснить причину.

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«После смены препаратов нужно подождать не менее двух недель, чтобы оценить результат. Если давление по-прежнему выше целевых значений, врач скорректирует дозы или подберёт другие лекарства и назначит следующий приём ещё через две недели. Иногда подходящую схему лечения удаётся найти сразу, но порой на это уходят недели и даже месяцы. Главное — не бросать лечение на полпути: современные препараты в большинстве случаев позволяют добиться целевых показателей давления практически у всех пациентов», — заключает врач-кардиолог.

Если давление резко поднялось выше 180/120 мм рт. ст. срочно обратитесь за медицинской помощью. Если у вас уже есть назначенный врачом препарат для экстренного снижения давления — примите его строго по схеме, которую прописал доктор. При боли в груди, одышке, нарушении зрения, слабости, онемении, затруднении речи вызывайте скорую помощь.

Главное: почему таблетки перестают помогать и что делать

Если привычные таблетки от давления перестали помогать, не стоит самостоятельно увеличивать дозу, менять препарат или отменять лечение. Сначала нужно выяснить, почему давление повышается, несмотря на лечение. Дело может быть в наборе веса, других лекарствах, прогрессировании гипертонии или нарушении схемы лечения. Полезно измерять давление утром и вечером, записывая результаты в дневник. Врач рекомендует делать это на протяжении двух недель. Если показатели регулярно превышают целевые значения, нужно обратиться к кардиологу. Специалист оценит дневник давления, при необходимости назначит обследования и скорректирует лечение. Подбор подходящей схемы иногда занимает несколько недель, поэтому важно не прекращать лечение и продолжать наблюдаться у специалиста.

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