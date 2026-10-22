Минздрав разрешил сосудосуживающие капли на 7 дней. Что делать потом — объяснил ЛОР

Сосудосуживающий спрей — настоящее спасение, когда нос заложен и невозможно нормально дышать. Вот только при долгом использовании средство может поддерживать насморк: без очередной дозы нос снова закладывает. ЛОР-врач Алексей Дерагчёв рассказал «Рамблеру», сколько дней можно пользоваться такими препаратами и как от них отказаться.

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Когда капли сами становятся причиной насморка

Насморк не всегда проходит за неделю. Иногда заложенность сохраняется месяцами — из-за аллергии, особенностей работы сосудов или других причин (англ.). Такое состояние называют хроническим ринитом.

Одна из его форм — медикаментозный ринит. Он развивается у людей, которые слишком долго пользуются сосудосуживающими каплями (англ.) и спреями (деконгестантами). Они хорошо сужают сосуды в слизистой оболочке носа. Крови поступает меньше, отёк спадает — и становится легче дышать. Однако если пользоваться ими слишком долго, слизистая начинает хуже регулировать тонус сосудов самостоятельно. Когда действие препарата заканчивается, сосуды снова расширяются, отёк возвращается, а иногда становится ещё сильнее.

Получается замкнутый круг: нос закладывает, человек использует спрей, на время становится легче, а потом заложенность возвращается. Приходится снова тянуться к флакону, а со временем без него уже трудно обойтись даже ночью.

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Сколько людей подсели на капли

По данным, приведённым в российских клинических рекомендациях, на долю медикаментозного насморка приходится около 15% всех случаев хронического ринита. При этом около 4% взрослых постоянно пользуются сосудосуживающими каплями или спреями. Это не значит, что у всех из них развился медикаментозный ринит. Однако цифры показывают, что привычка регулярно пользоваться такими средствами встречается не так уж редко.

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Чем опасна привычка к каплям

Кажется, что ничего страшного нет: спрей помогает, нос дышит, а флакон всегда под рукой. Зачем что-то менять, если всё устраивает? Дело в том, что постоянная заложенность влияет на самочувствие.

«За счёт кислородный недостаточности появляются слабость, чувство постоянной усталости при достаточном количестве часов сна, нарушения сна и в целом снижается качество жизни». Алексей Юрьевич Дергачёв лор-хирург ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова

Кроме того, за привычной заложенностью может скрываться болезнь, которая требует другого лечения. Если постоянно пользоваться спреем, можно надолго отложить решение проблемы.

Сколько дней можно капать нос

Сосудосуживающие капли и спреи предназначены для кратковременного применения. В новых клинических рекомендациях про хроническому риниту Минздрав ограничил их использование 7 днями. Если спустя неделю лечения нос по-прежнему заложен, не стоит самостоятельно продлевать курс или увеличивать дозу. Лучше обратиться к ЛОРу и выяснить, почему насморк не проходит.

Как отказаться от сосудосуживающих спреев

Врачи признают, что отказаться от сосудосуживающих капель за один день многим пациентам сложно. Из-за возвращающейся заложенности люди снова начинают пользоваться спреем, поэтому при медикаментозном рините допустима постепенная отмена препарата. В Минздраве предлагают сначала сократить количество применений за день, а потом уменьшить дозу.

«Врач также может временно рекомендовать другие средства с противоотёчным и противовоспалительным эффектом, например, противоаллергические лекарства или назальные глюкокортикостериоды с накопительным эффектом», — уточняет специалист.

Также при медикаментозном рините могут помочь солевые растворы. Средства на основе морской воды увлажняют слизистую и помогают очищать нос. В руководстве по лечению хронического ринита промывание носа рекомендуют всем пациентам.

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Если вы уже не можете нормально дышать без сосудосуживающего спрея, не ругайте себя за привычку и не пытайтесь терпеть заложенность любой ценой. Обратитесь к ЛОРу: он поможет разобраться с причиной насморка и подобрать лечение. Отказаться от капель можно постепенно, с помощью других препаратов, которые облегчат дыхание. Важно не просто убрать спрей, а вернуть носу способность нормально дышать без него.

Текст проверил Алексей Юрьевич Дергачёв, врач-отоларинголог, хирург стаж 20 лет.

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