Лечение рака кишечника вакциной хотят включить в ОМС. Что важно знать

С 2027 года российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для лечения колоректального рака хотят включить в перечень услуг, которые покрывает ОМС. Об этом заявила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царёва, сообщает РИА Новости.

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Что сказали в ФОМС

По словам Царёвой, в следующем году список персонифицированных методов лечения пополнится другими вакцинами, включая разработки ФМБА. Среди них — «Онкорна» и другие препараты. Всё это будет оплачиваться из средств ОМС и проводиться в федеральных клиниках. Доступ к помощи получат все граждане России, подчеркнула зампред фонда.

Что это за препарат

«Онкорна» — первая отечественная вакцина против колоректального рака, созданная на мРНК-платформе. Разрешение на клиническое применение ФМБА выдало в апреле. Препарат представляет собой липидные наночастицы с синтезированной матричной РНК. Она кодирует набор индивидуальных неоантигенных пептидов, которые характерны для опухоли конкретного пациента. После подкожного введения иммунная система активируется и начинает атаковать опухоль.

Вакцина предназначена взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, которые прошли две или более линии системной противоопухолевой терапии. Её также применяют при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью в сочетании с ингибиторами контрольных точек.

Это уже вторая персонализированная онковакцина ФМБА для лечения этого вида рака. Первая, «Онкопепт», получила разрешение в ноябре 2025 года. По ней поступило 543 обращения, для лечения отобрали 24 пациента. Первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026 года, сейчас ему сделано третье введение. Переносимость хорошая.

Почему это важно

Колоректальный рак входит в число самых распространённых онкологических заболеваний. В мире им заболевает больше миллиона человек в год. В России — свыше 50 тысяч ежегодно. Болезнь развивается медленно: от первых изменённых клеток до опухоли может пройти 10–15 лет. Поэтому раннее выявление имеет решающее значение.

Главный инструмент скрининга — колоноскопия. Как напоминал ранее «Рамблер», её советуют проходить всем старше 45 лет. Обследование показывает полипы, которые обычно никак себя не выдают, и позволяет удалить их прямо во время процедуры. Это почти полностью снимает риск перерождения полипа в злокачественную опухоль.

Как бесплатно сделать колоноскопию и кому она нужна

При нормальных результатах в России колоноскопию достаточно делать раз в 5–7 лет. Если есть факторы риска — рак у близких родственников, ранее найденные полипы или воспалительные заболевания кишечника, — врач может назначить более частые обследования. Процедура проводится под седацией и входит в ОМС при наличии направления.

Что проверить

Если вам 45 лет или больше, уточните у врача, когда проходить колоноскопию. При наличии факторов риска откладывать не стоит. Если появились тревожные симптомы — кровь в кале, изменение стула, снижение веса, бледность и усталость, — нужно обратиться к врачу без промедления.

Что важно знать

Пока вакцина только планируется к включению в ОМС с 2027 года. Точные сроки и порядок получения стоит уточнять в федеральных клиниках и у лечащего врача.

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