Препарат, который помогает не спать, испытали на людях

Дневная сонливость — не всегда следствие недосыпа. Иногда человек не может контролировать желание заснуть даже после полноценного ночного отдыха, а внезапный приступ сна может застать его за работой или в дороге. Учёные разработали препарат, который помогает мозгу поддерживать бодрствование, и проверили его на людях.

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Вторую фазу клинических испытаний прошёл препарат аликсорекстон (alixorexton). Его действие проверяли на людях с нарколепсией 1-го типа. Это хроническое неврологическое заболевание, при котором мозгу трудно регулировать сон и бодрствование из-за нехватки вещества орексина. Человек может испытывать сильную сонливость днём, даже если ночью спал достаточно, и внезапно засыпать в неподходящих ситуациях.

Ещё один характерный симптом — катаплексия, внезапная потеря мышечного тонуса. Например, во время смеха или сильного удивления у человека могут подогнуться колени, опуститься голова или ослабнуть мышцы лица. При этом сознание сохраняется.

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Как работает новый препарат

Аликсорекстон — таблетка, которая воздействует на рецепторы орексина в мозге и имитирует его действие. В результате мозг получает сигнал о поддержании бодрствования. Такой подход отличается от действия обычных стимуляторов: учёные пытаются не просто взбодрить человека, а воздействовать на систему, которая непосредственно регулирует сон.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 92 взрослых человека с нарколепсией 1-го типа. Испытание проводили в 46 медицинских центрах США, Европы и Австралии. Участников случайным образом разделили на четыре группы. В течение шести недель они ежедневно принимали плацебо (таблетку без действующего вещества) или аликсорекстон в одной из трёх дозировок: 4, 6 или 8 мг. Ни пациенты, ни врачи не знали, кто получает настоящее лекарство, а кто плацебо. Такой подход помогает снизить влияние ожиданий на результаты.

Главным показателем стало время, в течение которого участники могли сохранять бодрствование во время специального теста. В тихой затемнённой комнате человека с нарколепсией просили не спать, а исследователи измеряли, как долго он сможет продержаться.

Какие результаты получили

Через шесть недель участники, принимавшие аликсорекстон, могли не спать в 12 раз дольше, чем люди из группы плацебо. В среднем те, кто принимал пустышку, засыпали через 2 минуты. Участники, которым давали настоящее лекарство — через 24-28 минут.

Участники, принимавшие препарат, также сообщали о снижении дневной сонливости и уменьшении частоты приступов катаплексии. Это важно, поскольку лечение должно не только помогать человеку не засыпать, но и повышать качество жизни.

Какие побочные эффекты обнаружили

Во время исследования учёные зарегистрировали несколько нежелательных явлений. Чаще всего участники сообщали об учащённом мочеиспускании — оно возникло у 55% принимавших препарат. Также отмечались бессонница (28%), усиленное слюноотделение (25%), затуманивание зрения (14%) и повышенное потоотделение (7%).

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Что это значит для пациентов

Результаты исследования показывают, что воздействие на рецепторы орексина может стать перспективным способом лечения нарколепсии 1-го типа. Аликсорекстон помог участникам дольше сохранять бодрствование и уменьшил проявления заболевания, однако пока речь идёт об экспериментальном препарате.

Аликсорекстон нельзя считать готовым средством от дневной сонливости: исследование проводили среди людей с конкретным неврологическим заболеванием, а не среди тех, кто испытывает обычную усталость или недосып. Для подтверждения результатов нужны более крупные и длительные клинические испытания.

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