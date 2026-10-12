Кумыс, пиявки и ртуть: чем лечили гениев русской литературы

До появления антибиотиков и современных технологий пациенты получали лечение с нулевой или сомнительной эффективностью. Касалось это даже самых известных и влиятельных деятелей. Разобрались, какие опасные процедуры назначали великим писателям и какие современные методы пришли им на смену.

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Николай Васильевич Гоголь: кровопускания, лёд и ртуть при истощении

В феврале 1852 года писатель практически перестал есть, быстро слабел и отказывался от помощи. Врачи подозревали у него менингит — это воспаление оболочек, которые окружают головной и спинной мозг.

Как лечили в XIX веке и в чём была логика

Доктор Алексей Тарасенков назначил Гоголю агрессивную терапию: кровопускания, пиявки, клизмы, горчичники и холодные обливания головы. Писателя заворачивали в мокрые ледяные простыни и прикладывали к голове лёд. Параллельно ему давали каломель — слабительный препарат на основе ртути.

Медицина того времени рассматривала менингит как избыток «плохих соков» или крови. Кровопусканиями пытались снизить давление и воспаление, слабительными — очистить организм, а ледяными обёртываниями — сбить жар.

© Портрет Н.В. Гоголя работы Ф. Мёллера (1840, Третьяковская галерея)

Как это выглядело бы сегодня

При прогрессирующем истощении, отказе от еды и неврологической симптоматике современный протокол включает совсем другие шаги:

Лабораторную диагностику: развёрнутые анализы крови и проверку электролитного баланса.

развёрнутые анализы крови и проверку электролитного баланса. Аппаратное обследование: КТ или МРТ головного мозга, а при подозрении на нейроинфекцию — люмбальную пункцию.

КТ или МРТ головного мозга, а при подозрении на нейроинфекцию — люмбальную пункцию. Поддерживающую терапию: капельницы с растворами, парентеральное или зондовое питание, а также помощь психиатра.

Точный диагноз Гоголя до сих пор остаётся предметом дискуссий. В XIX века врачам оставалось лишь слепо бороться с симптомами в надежде, что больному станет лучше.

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Фёдор Михайлович Достоевский: пиявки против эпилепсии

Писатель много лет страдал судорожными приступами с потерей сознания. Причины эпилепсии в XIX веке были неизвестны, а эффективных противосудорожных средств не было..

Что предлагали врачи Достоевскому

В 1846 году врачи лечили писателя пиявками и кровопусканием — считалось, что «спуск крови» снижает давление в сосудах головы и предотвращает припадки. Врачи пытались перенаправить ток крови от головного мозга с помощью местнораздражающих процедур и снизить возбудимость нервной системы. Позже, в 1863 году, Достоевский консультировался во Франции у известного врача Армана Труссо, но новая терапия ограничивалась лишь общей диетой и седативными средствами.

© Портрет Ф.М. Достоевского работы В. Перова (1872, Третьяковская галерея)

Как лечили бы Фёдора Михайловича сегодня

Точная диагностика: МРТ головного мозга для поиска очага поражения и длительный ЭЭГ-мониторинг для определения формы эпилепсии.

МРТ головного мозга для поиска очага поражения и длительный ЭЭГ-мониторинг для определения формы эпилепсии. Медикаментозный контроль: подбор современных противоэпилептических препаратов, которые позволяют полностью контролировать приступы.

подбор современных противоэпилептических препаратов, которые позволяют полностью контролировать приступы. Хирургическое лечение: при устойчивых к лекарствам формах проводят операции по удалению эпилептогенного очага или устанавливают стимулятор блуждающего нерва (VNS).

Антон Павлович Чехов: кумыс от туберкулёза

В 1897 году после сильного лёгочного кровотечения у Антона Чехова диагностировали туберкулёз (чахотку). Эффективных антибиотиков против этой инфекции тогда еще не создали.

Какое лечение назначили Чехову

В 1901 году врач Владимир Щуровский направил Чехова в кумысолечебницу в Аксёнове (Уфимская губерния, ныне Башкирия). Кумыс — ферментированный напиток из кобыльего молока — считался главным средством для восстановления истощённых больных. Чехов пил его ежедневно и отмечал, что смог набрать вес и почувствовать прилив сил.

© Общественное достояние

Кумыс питателен, содержит легкоусвояемый белок, жиры и витамины. При хронической инфекции, сопровождающейся истощением, такое питание действительно помогало организму дольше сопротивляться болезни. Однако сам напиток не мог уничтожить микобактерии туберкулёза: в 1904 году писатель умер.

Как лечат туберкулёз сейчас

Диагностика: КТ органов грудной клетки, анализ мокроты и ПЦР-тест для обнаружения палочки Коха.

КТ органов грудной клетки, анализ мокроты и ПЦР-тест для обнаружения палочки Коха. Этиотропная терапия: длительный курс комбинации из нескольких противотуберкулёзных препаратов, уничтожающих бактерию.

длительный курс комбинации из нескольких противотуберкулёзных препаратов, уничтожающих бактерию. Нутритивная поддержка: высококалорийный рацион используется только как дополнение к антибиотикам, но не как самостоятельное лечение.

Михаил Афанасьевич Булгаков: токсичная ртуть при отказе почек

В 1939 году у Булгакова резко ухудшилось зрение, появились сильные головные боли и слабость. Врачи диагностировали гипертонический нефросклероз — тяжёлое поражение почек на фоне гипертонии.

Как спасали Булгакова

Чтобы снизить давление, врачи ставили пиявки, делали кровопускания и инъекции сернокислой магнезии. В дневнике жены писателя сохранилась запись о кровопускании объёмом 780 мл (для сравнения: сегодня при сдаче крови на донорство обычно берут не более 450 мл цельной крови за одну процедуру). Пиявок прикладывали к вискам и за ушами.

© Фото Михаила Булгакова работы Моисея Наппельбаума (музей Михаила Булгакова)

Головные боли Булгаков снимал обезболивающими порошками с пирамидоном, фенацетином и кофеином, иногда с добавлением люминала (сегодня фенацетин и пирамидон практически не применяют в медицине из-за их токсичности, а люминал (фенобарбитал) используют лишь по определённым показаниям). Профессор нефролог Леонид Дворецкий в своих публикациях предполагал, что длительный приём обезболивающих препаратов мог усугубить поражение почек у Булгакова.

В ноябре 1939 года писателя отправили в санаторий «Барвиха», где назначили отдых и молочно-растительную диету. Позднее профессор Владимир Виноградов рекомендовал ограничить питьё, соблюдать режим сна и делать ножные ванны с горчицей.

В архиве также сохранились записи о салиргане — мочегонном препарате на основе ртути — и теофиллине. По версии исследователя, их могли назначить при резком ухудшении работы почек и подозрении на анурию — прекращение выделения мочи. Ртутные препараты были токсичны и могли дополнительно повреждать почки. Несмотря на лечение, Булгаков скончался 10 марта 1940 года.

Как лечат сейчас

Контроль показателей: регулярная оценка уровня креатинина, мочевины и электролитов в крови, контроль артериального давления.

регулярная оценка уровня креатинина, мочевины и электролитов в крови, контроль артериального давления. Медикаментозное лечение: современные средства для снижения давления и безопасные диуретики без тяжёлых металлов.

современные средства для снижения давления и безопасные диуретики без тяжёлых металлов. Заместительная почечная терапия: при терминальной почечной недостаточности и уремии применяют гемодиализ («искусственная почка») или трансплантацию почки, что позволяет продлить жизнь пациента на десятилетия.

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Главное о том, как изменилась медицина со времён русских классиков

Истории Гоголя, Достоевского, Чехова и Булгакова показывают, насколько изменилась медицина за полтора столетия. Кровопускания и пиявки не помогали контролировать эпилепсию Достоевского, кумыс поддерживал силы Чехова, но не мог вылечить туберкулёз, а ртутные диуретики не спасли Булгакова от тяжёлого поражения почек. Сегодня врачи могут точнее диагностировать эти заболевания и воздействовать на их причины: использовать противосудорожные препараты, лечить туберкулёз комбинацией антибиотиков, а при тяжёлой почечной недостаточности проводить диализ.

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