Что россияне лечат за границей и сколько это стоит

Из отпуска можно привезти не только магниты и загар. Россияне активно совмещают путешествия с лечением и летят за границу за новыми зубами, волосами и даже коленными суставами. «Рамблер» выяснил, в каких странах развит медицинский туризм, что там лечат и сколько это стоит.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Турция

Турция — один из крупнейших центров медицинского туризма в мире. По данным государственной организации USHAŞ (тур.), только во II квартале 2026 года медицинские услуги в Турции получили 563 327 иностранцев, в общей сложности они заплатили 1,58 млрд долларов.

Одно из востребованных направлений Турции — пересадка волос. Процедуру включают в готовый туристический пакет с консультацией, операцией, лекарствами, трансфером и проживанием в отеле. Это удобно для пациентов, которые хотят совместить лечение и отдых.

Стоимость зависит от количества графтов, выбранной техники и уровня клиники. В 2026 году пакет «всё включено» в Турции обычно обходится примерно в 190–380 тысяч рублей.

Также в Турции можно сделать прививки препаратами, которых нет в России, например, девятивалентную вакцину от ВПЧ (в России есть только двух- и четырёхвалентные) и менингококка серогруппы B (в России можно сделать от серогрупп A, C, W, Y).

Южная Корея

© Сгенерировано при помощи ИИ

Медицинский туризм здесь поддерживается на уровне государства — с 2009 года действует программа по привлечению иностранных пациентов. Каждый год за лечением сюда приезжает больше миллиона человека. Интерес у большинства вызывают услуги в области дерматологии и косметологии: лазерные процедуры для коррекции пигментации, веснушек и постакне, протоколы для уменьшения видимости рубцов и расширенных пор, лечение акне и покраснений, коррекция возрастных изменений.

Другое направление — пластическая хирургия. В Южной Корее туристы делают операции на веках, ринопластику, подтяжку лица, операции на груди и липосакцию. Отдельное направление — комплексная коррекция лица, когда хирург одновременно работает с несколькими зонами, например веками, носом и контуром нижней части лица.

Малайзия

Медицинский туризм в Азии не ограничивается Южной Кореей. Ещё один заметный, но малознакомый россиянам центр — Малайзия. Страна активно продвигает (англ.) себя как открытую для медицинского туризма. Здесь есть как государственные, так и частные больницы, которые работают с иностранцами и готовы лечить болезни сердца, рак и бесплодие, в том числе с помощью новых технологии, например, ИКСИ.

Многие частные клиники имеют международные сертификаты качества, а лечение стоит на 40-60% меньше, чем в большинстве западных стран.

Израиль

© Сгенерировано при помощи ИИ

В Израиль туристы часто приезжают для лечения заболеваний суставов и позвоночника. Одно из наиболее востребованных направлений — замена тазобедренного и коленного суставов. Такие операции проводят при выраженном артрозе, сильных болях и ограничении подвижности, когда консервативное лечение уже не помогает. Стоимость эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава составляет примерно 1,3–2,1 млн рублей.

Также пациенты обращаются за артроскопией колена и плеча, лечением повреждений связок и хрящей, восстановлением после спортивных травм и сложными операциями на позвоночнике. Стоимость операций в Израиле выше, чем в России: эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава стоит около 1,3–2,1 млн рублей.

ОАЭ

По данным Управления здравоохранения (англ.), в 2023 году Дубай принял 691 478 медицинских туристов, причём около 30% из них обращались к стоматологам. Среди востребованных услуг — зубные импланты, коронки, протезирование и восстановление зубов. Популярна и эстетическая стоматология: отбеливание, установка виниров и реставрация зубов. При этом стоматологические услуги в ОАЭ дороже российских: установка одного импланта в Дубае в среднем обходится примерно в 130–300 тысяч рублей.

Также здесь развиты клиники дерматологии и гинекологии.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования