Помогает ли подорожник лечить раны: разбор

Подорожник помогает при ранах? Что говорит наука
Подорожник многие считают первой помощью при порезах и ссадинах. Достаточно сорвать лист, размять его и приложить к ране — так советуют уже не одно поколение. Разобрались, есть ли у этого способа научное обоснование и почему врачи сегодня относятся к нему осторожно.
Считается, что лист подорожника останавливает кровь, обеззараживает рану и помогает ей быстрее затянуться. Отчасти такое представление появилось потому, что небольшие ссадины сами по себе заживают довольно быстро, а подорожник часто прикладывали именно к ним.
Интересно, что исследователи действительно изучают подорожник как лекарственное растение. В его листьях нашли полисахариды, флавоноиды, аукубин и другие вещества, которые в лабораторных исследованиях уменьшают воспаление, подавляют рост некоторых бактерий и могут стимулировать восстановление тканей.
Однако есть важная деталь. Почти все эти результаты получили не на свежем листе, а на очищенных экстрактах или специально приготовленных препаратах. Чаще всего исследования проводили на клетках или животных. Когда авторы систематического обзора проанализировали такие работы, они пришли к выводу: результаты выглядят многообещающе, но качественных клинических исследований с участием людей пока недостаточно, чтобы рекомендовать подорожник для лечения ран.
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Кроме того, свежий лист нельзя считать стерильным. На нём могут быть бактерии, грибки, частицы почвы и пыль. Если приложить такой лист к открытой ране, есть риск занести инфекцию. Именно поэтому современные рекомендации по оказанию первой помощи не советуют использовать растения вместо стерильной повязки. Почва может содержать споры Clostridium tetani — бактерии, вызывающей столбняк. Если такие споры попадают в глубокую или загрязнённую рану, при благоприятных условиях они смогут начать вырабатывать токсин, поражающий нервную систему. Обычное промывание листа водой не делает его стерильным. Главная защита от столбняка — своевременная вакцинация: взрослым рекомендуют проходить ревакцинацию каждые 10 лет.
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Как правильно обработать рану: простой алгоритм
Если вы поранились, искать подорожник не нужно. Современные рекомендации по первой помощи советуют действовать так.
- Остановите кровотечение. Прижмите рану чистой салфеткой, бинтом или тканью и удерживайте давление несколько минут. Небольшие ссадины обычно перестают кровоточить самостоятельно.
- Промойте повреждённый участок чистой проточной водой или стерильным физиологическим раствором, чтобы удалить грязь и мелкие частицы. Кожу вокруг раны можно вымыть с мылом, но внутрь раны его наносить не стоит.
- При необходимости используйте антисептик. Если есть риск загрязнения, можно обработать кожу вокруг раны антисептиком на водной основе, например, хлоргексидином. Спирт, йод или зелёнку не стоит наносить непосредственно на свежую рану — они раздражают ткани и могут замедлить заживление.
- Закройте рану. Наложите стерильную повязку или пластырь. Они защитят повреждённую кожу от грязи и снизятриск инфицирования
- Проверьте, когда была последняя прививка от столбняка. Если рана глубокая, загрязнена землёй или получена ржавым предметом, а с момента последней прививки прошло более 10 лет (или более 5 лет при некоторых видах загрязнённых ран), обратитесь к врачу. Он оценит необходимость экстренной профилактики столбняка.
Главное о подорожнике
Подорожник содержит вещества, которые в лабораторных исследованиях показали противовоспалительные и ранозаживляющие свойства, поэтому его изучают как источник новых лекарственных соединений. Однако эти данные относятся к очищенным экстрактам, а не к свежим листьям. Пока нет убедительных доказательств, что сорванный подорожник ускоряет заживление ран у людей, поэтому при повреждении кожи безопаснее использовать современные средства первой помощи.