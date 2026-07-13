Нестерпимая боль и эйфория: как придумали наркоз

Сегодня наркоз — рутинная часть операции. Пациент засыпает, хирург работает, анестезиолог следит за жизненно важными показателями. К такой роскоши медицина шла столетия. Разобрались, почему раньше в хирургах ценилась скорость, а в пациентах — выносливость, и как всё изменил эфир.

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Первое использование эфира в стоматологической хирургии, 1846 год

Хирургия прошлого: успеть, пока пациент жив

До середины XIX века врачи во что бы то ни стало старались избежать хирургии. Операции проводили только в крайних случаях, например, при тяжёлых травмах, серьёзных гнойных осложнениях или опухолях.

В хирургах того времени прежде всего ценили скорость. Чем быстрее работал врач, тем больше шансов у пациента было выжить. Боль мучила человека, а также мешала хирургу, ведь пациент мог сильно кричать, дёргаться и впадать в шоковое состояние.

Врачи пытались облегчить страдание разными средствами. Например, в текстах Авиценны описаны способы обезболивания с помощью опия, белены и мандрагоры. Примечательно, что действующие вещества из этих растений применяют и сегодня. Например, из опия получают морфин, а вещества, родственные алкалоидам белены и мандрагоры, входят в состав средств от спазмов и тошноты. Однако сами ядовитые растения в современной анестезиологии не используют.

Веселящий газ и скепсис врачей

В конце XVIII века химик Хемфри Дэви проводил много экспериментов с веселящим газом (закисью азота). Он заметил, что газ вызывает эйфорию и может уменьшать боль.

Однако врачи не спешили применять газ в качестве обезболивающего. Во-первых, были сложности с подбором нужной дозировки. Во-вторых, непонятны были последствия. В-третьих, у веселящего газа сложилась скандальная репутация: он быстро вошёл в моду как публичное развлечение. Люди вдыхали газ на демонстрациях, смеялись, вели себя необычно и падали в обморок. Врачей это настораживало.

Эфир — первый наркоз

Революция с обезболиванием связана с внедрением в медицинскую практику эфира. В 1842 году американский врач Кроуфорд Лонг использовал его во время операции, но опубликовал результаты он не сразу. Открытие ещё долго оставалось вне поля зрения медицинского сообщества.

Официально история наркоза начинается с 16 октября 1846 года в Массачусетской больнице. Дантист Уильям Мортон дал пациенту вдохнуть эфир, а хирург Джон Коллинз Уоррен удалил опухолевидное образование на шее. Пациент при этом не испытывал боли. Для врачей это стало доказательством, что боль во время операции можно полностью выключить.

Анестезиолог развенчал три популярных мифа о наркозе

Хлороформ и королевские роды

Эфир неплохо работал, но у него были недостатки — он раздражал дыхательные пути, имел резкий запах и мог вызывать сильное возбуждение при введении. В 1847 году шотландский акушер Джеймс Янг Симпсон начал применять хлороформ. Он действовал быстрее эфира и не раздражал дыхательные пути, хотя позже выяснилось, что может вызывать тяжёлые осложнения со стороны сердца и печени.

Джон Сноу — один из первых врачей, который подходил к наркозу как к отдельной медицинской процедуре. Он внимательно изучал дозировки, реакции пациентов и другие параметры, чтобы применять анестетик контролируемо, а не «на глаз».

В 1853 году Сноу дал хлороформ королеве Виктории во время родов. Эта история стала известна общественности, что только увеличило применение обезболивающего в акушерстве.

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Королева Виктория со своей старшей дочерью

Местная анестезия и кокаин

Общий наркоз решал огромную проблему, однако врачи стали искать способ отключать от боли только часть тела с сохранением сознания пациента. С этой задачей справился австрийский офтальмолог Карл Коллер. Для временного устранения чувствительности глаза он использовал раствор кокаина. Это стало первым успешным применением местной анестезии в офтальмологии.

Позже кокаин стали использовать для блокад нервов и стоматологических процедур. Однако поскольку он вызывал зависимость и был крайне токсичным, вскоре стали применять другие местные анестетики.

ХХ век: управляемый наркоз и анестезиология

В XX веке появились современные внутривенные препараты, более безопасные ингаляционные анестетики, аппараты искусственной вентиляции лёгких и системы мониторинга пациента. Возникает специальность анестезиология. Такой специалист отвечает не только за сон пациента, но и дыхание, кровообращение, боль, мышечный тонус и благополучный выход из наркоза.

Отдельной вехой стало внедрение миорелаксантов. До них для расслабления мышц приходилось давать более глубокий наркоз, это повышало риск угнетения дыхания и кровообращения. В 1942 году Гарольд Гриффит и Энид Джонсон применили для этого яд кураре, который блокирует передачу нервных импульсов к мышцам.

Современный наркоз — это не только обезболивающие препараты, но и многосторонняя система контроля за жизненно важными показателями пациента — от насыщения крови кислородом до уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Протокол наркоза подбирают под пациента: учитывают возраст, вес, болезни сердца и лёгких, аллергию, принимаемые лекарства и много других параметров. Важно не просто обезболить и усыпить человека, а провести через операцию с минимальным риском.

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Главное в истории наркоза

До середины XIX века хирургия была страшным испытанием, где от врача требовалась лишь скорость, чтобы пациент не успел погибнуть от болевого шока. Всё изменилось после внедрения общей анестезии сначала с использованием эфира, а затем хлороформа. Позже были открыты препараты для местной анестезии, что позволило обезболивать участки тела без отключения сознания. Использование миорелаксантов помогло безопасно расслаблять мышцы. Сегодня наркоз — это высокотехнологичная процедура. Врач-анестезиолог индивидуально подбирает препараты и полностью контролирует дыхание, кровообращение и другие важные функции, чтобы пациент прошёл через операцию с минимальным ущербом.

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