Валерьянку пьют уже 2000 лет, но наука сомневается в её эффективности

Если в момент волнения вы когда-нибудь тянулись за валерьянкой, вы не одиноки: это одно из самых известных растительных успокоительных в мире. Но есть парадокс: несмотря на долгую историю, современная наука до сих пор не может уверенно сказать, помогает валерьянка справиться со стрессом или нет. Разобрались, что известно о её действии, почему результаты исследований противоречивы и откуда берётся ощущение, что препарат работает.

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Что вообще известно о валерьянке

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) относится к древнейшим растениям, которые применяли как успокаивающее средство. Её использовали еще в Древней Греции и Риме. Сегодня экстракт корня входит в состав таблеток, капель, чаев и биологически активных добавок.

Учёные предполагают, что некоторые вещества валерианы способны взаимодействовать с системой гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — основного тормозного медиатора центральной нервной системы. Через эту же систему действуют многие седативные препараты. Однако точный механизм действия до конца не установлен, а лабораторные исследования пока не подтвердили, что предполагаемые эффекты обязательно приводят к заметному улучшению состояния у людей.

Что говорит наука

Большинство исследований валерианы посвящено не стрессу, а нарушениям сна. Даже здесь результаты нельзя назвать однозначными.

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Систематические обзоры 2006 и 2010 годов показали, что часть участников сообщала о субъективном улучшении качества сна. Однако объективные показатели сна в большинстве исследований статистически значимо не отличались от плацебо, а качество самих исследований часто оценивалось как невысокое.

Более свежий обзор 2024 года, включивший восемь систематических обзоров и данные более чем 15 тысяч участников, также пришёл к выводу, что убедительных доказательств эффективности валерианы при бессоннице пока недостаточно. Авторы отмечают, что имеющиеся исследования неоднородны, а их результаты противоречивы. Одна из причин противоречивых результатов — в исследованиях использовали разные препараты валерианы, дозировки, длительность лечения и критерии оценки эффективности, поэтому сравнивать их напрямую сложно. Из-за недостаточности доказательств Американская академия медицины сна (AASM) не рекомендует применять валериану для лечения хронической бессонницы.

По поводу тревоги данных еще меньше. В систематическом обзоре клинических исследований авторы обнаружили только одно небольшое, но качественное исследование с участием пациентов с тревожным расстройством. Оно не выявило статистически значимых преимуществ валерианы по сравнению с плацебо. Авторы обзора сделали вывод, что имеющихся данных недостаточно, чтобы оценить эффективность препарата при тревожных расстройствах.

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Почему тогда кажется, что помогает

Если после валерьянки становится спокойнее, это не означает, что эффект обязательно связан только с действием растения. Возможны сразу несколько объяснений.

Эффект плацебо. Ожидание того, что средство поможет, само по себе может уменьшать субъективное ощущение тревоги.

Ожидание того, что средство поможет, само по себе может уменьшать субъективное ощущение тревоги. Вечерний ритуал. Чай, приглушённый свет и сознательная пауза помогают расслабиться независимо от того, есть ли в напитке валериана.

Чай, приглушённый свет и сознательная пауза помогают расслабиться независимо от того, есть ли в напитке валериана. Естественное течение стресса. Острые эмоциональные реакции обычно постепенно ослабевают сами. Если принять валерьянку на пике переживаний, улучшение может совпасть по времени с приёмом препарата.

Острые эмоциональные реакции обычно постепенно ослабевают сами. Если принять валерьянку на пике переживаний, улучшение может совпасть по времени с приёмом препарата. Небольшой седативный эффект. Исследования на животных и отдельные лабораторные работы показали, что валериана может оказывать мягкое успокаивающее действие. Однако этот эффект выражен непостоянно и пока не получил убедительного подтверждения в качественных клинических исследованиях на людях.

Безопасность и ограничения

При кратковременном применении валериана обычно хорошо переносится большинством взрослых. Среди возможных побочных эффектов описаны головная боль и расстройства пищеварения.

Специалисты рекомендуют не сочетать валериану с алкоголем и другими препаратами, угнетающими центральную нервную систему, поскольку их действие может усиливаться. Данных о безопасности длительного применения пока недостаточно. Во время беременности и грудного вскармливания использовать валериану без консультации врача также не рекомендуется из-за ограниченности исследований.

Что в итоге

Убедительных доказательств того, что валериана эффективно снижает стресс или тревогу, пока нет. Лучше всего изучена ёе роль при нарушениях сна, но и здесь результаты исследований остаются противоречивыми.

Это не означает, что валериана бесполезна для каждого человека: некоторые люди действительно отмечают улучшение самочувствия. Однако современная наука пока не позволяет уверенно сказать, насколько этот эффект связан с самим растением, а насколько — с плацебо, расслабляющим ритуалом или естественным снижением уровня стресса.

Если тревога или стресс становятся постоянными, нарушают сон, работу или повседневную жизнь, лучше обсудить проблему с врачом, а не полагаться только на растительные успокоительные.

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