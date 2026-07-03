Противозачаточные могут быть опасны: как эстроген связан с инсультом

Контрацепция с эстрогеном и мигрень с аурой несовместимы по классификации ВОЗ. Симптомы могут быть слабыми, но цена ошибки слишком высока. Не ждите следующего приступа: отменяйте таблетки, есть много безопасных альтернатив.

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Найти тот самый гормональный контрацептив, который подойдёт именно вам, не так просто. Для этого нужно сходить к гинекологу, понаблюдать за реакцией организма и, возможно, попробовать не один и не два препарата. И вот, казалось бы, идеал найден: вы подобрали подходящие и удобные таблетки, которые хорошо выполняют свою функцию. Кожа стала лучше, цикл стабилизировался, никакого набора веса. Можно выдохнуть.

Но появляются странные симптомы: вспышки перед глазами, онемение пальцев, головная боль. Первая мысль — отмахнуться: показалось, скоро пройдёт. Вторая — списать на стресс: просто устала, перетрудилась. И вроде бы таблетки ни при чём — вы же всё проверили и несколько раз перечитали огромную инструкцию. Возможно, вы правы, а возможно, нет.

Неочевидный риск

Такая реакция может быть проявлением мигрени с аурой — неврологического расстройства, при котором перед приступом головной боли появляются зрительные и другие нарушения. Это состояние неприятно само по себе и требует визита к неврологу, но на фоне приёма комбинированных оральных контрацептивов ситуация обостряется. Они содержат эстроген, который немного повышает свёртываемость крови. У большинства женщин это клинически незначимо, но есть ситуации, когда риск перестаёт быть абстрактным и срочно нужна медицинская помощь.

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Мигрень с аурой — одно из немногих абсолютных противопоказаний для приёма содержащих эстроген контрацептивов по классификации ВОЗ. Формулировка максимально категорична: не «нежелательно», не «с осторожностью», а «не применять вообще». Хотя абсолютный риск инсульта у молодых женщин остаётся низким, сочетание мигрени с аурой и эстрогенсодержащих контрацептивов увеличивает его в несколько раз по сравнению с женщинами без этих факторов риска. Поэтому в клинических рекомендациях есть жёсткое правило: появление мигрени с аурой — повод немедленно отменить эстрогенсодержащие контрацептивы, даже если они идеально подошли по всем остальным параметрам.

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На что похожа аура

Если у вас когда-нибудь были:

вспышки, «мушки», зигзагообразные линии перед глазами;

выпадение части поля зрения;

онемение или покалывание в пальцах, лице;

кратковременные нарушения речи;

головная боль любой локализации, следующая за этими симптомами,

это может быть той самой мигренью с аурой, и поход к неврологу откладывать нельзя.

Что делать, если вы узнали себя? Не гуглить симптомы в надежде отыскать другое объяснение. Не ждать следующего раза, чтобы убедиться: вам не показалось. Не терпеть «ещё пару циклов». Не решать проблему в одиночку.

Ауру можно и не замечать: она бывает слабовыраженной. Мигрень с аурой может появиться уже на фоне приёма таблеток, и это повод их отменить. Идеальный подбор контрацепции в прошлом не страхует от изменения реакции организма на препарат. Не стоит пытаться терпеть, потому что жалко потраченного времени на подбор контрацептива. В вопросах сосудистого риска цена такого терпения слишком высока.

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А это точно мигрень?

Отдельный момент: мигрень с аурой и без, головная боль напряжения, кластерная головная боль — всё это разные ситуации. Самостоятельно отличить их не всегда просто, особенно если симптомы появились недавно. В этом поможет врач-невролог, а также подберёт симптоматическую терапию: обезболивающие препараты действуют по-разному, многие из них рецептурные. Невролог назначит самое эффективное лекарство именно при вашем типе головных болей.

Выход есть

Хорошая новость: безопасная контрацепция без эстрогена существует. Прогестиновые таблетки, спирали, импланты, другие методы — вариантов много. Гинеколог поможет быстро подобрать альтернативу, подходящую именно вам. В вопросах контрацепции важен баланс эффективности и безопасности. И если организм подаёт сигналы, не игнорируйте их.