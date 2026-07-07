Названы 5 рабочих домашних способа унять зуд после укуса комара

Укус комара чешется из-за реакции иммунной системы на слюну насекомого. Чужеродные белки комара организм воспринимает как потенциально опасные и запускает выработку гистамина, который вызывает зуд, воспаление и отёк. Есть много народных методов облегчить зуд, но не все они безопасны. Разобрались, какие из них реально работают, а какие могут навредить.

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Лёд

Это первое, что рекомендуют при укусах. Холод сужает сосуды и замедляет приток крови к месту укуса. Это снижает воспаление, боль, отёк и зуд одновременно. Можно завернуть пакет со льдом в тонкое полотенце и приложить к укусу на 10 минут.

Важно. Не прикладывайте лёд напрямую к коже — это вызывает раздражение и может повредить кожный покров.

Алоэ вера

Гель этого суккулента содержит биологически активные вещества с противовоспалительными и успокаивающими свойствами, в частности салициловую кислоту. Они могут помочь уменьшить раздражение кожи. Если дома есть горшок с этим растением, можно срезать лист, разрезать его вдоль и приложить к месту укуса.

Ромашковый чай

Сушёные цветки ромашки содержат терпеноиды и флавоноиды — природные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Однако прямых исследований эффективности ромашковых компрессов именно при укусах комаров немного.

На укусы комаров можно прикладывать пакетики с ромашковым чаем. Однако чтобы полезные вещества перешли в настой, нужно время, поэтому заваривать пакетик нужно не менее 20 минут. Для лучшего эффекта перед применением его можно охладить в холодильнике.

Мёд

Он обладает противовоспалительными свойствами, хотя их эффективность при укусах комаров изучена недостаточно. Тем не менее врачи Cleveland Clinic советуют нанести мёд на укус и наложить сверху пластырь, чтобы унять зуд.

Важно. Людям с аллергией на продукты пчеловодства этот способ не подходит.

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Овсянка

Обычная овсянка для каши не подойдёт, нужна коллоидная. Это мелкодисперсный порошок из измельченных цельных зёрен овса. Она содержит авенантрамиды и другие соединения, которые помогают уменьшать раздражение и зуд кожи.

Купить коллоидную овсянку можно в аптеке. Её нужно смешать с тёплой водой до густой пасты и нанести на укусы на 10 минут. В домашних условиях иногда используют мелко измельчённый овёс, хотя по свойствам он может отличаться от аптечной коллоидной овсянки.

Пищевая сода

Это спорный вариант. Мнения врачебных организаций в эффективности соды расходятся. Например, Центры по контролю заболеваемости США рекомендуют смешать пищевую соду с водой и прикладывать к укусу. Однако Национальная служба здравоохранения Англии не рекомендует использовать пищевую соду, так как она может вызвать раздражение. Качественных исследований эффективности соды при укусах комаров немного.

Давление

Легкое надавливание на место укуса может временно уменьшить зуд. Давление воздействует на нервные окончания кожи и помогает «переключить» болевой и зудящий сигналы, поэтому неприятные ощущения могут стать слабее. Для этого можно прижать место укуса чистым пальцем на 10–30 секунд. Однако такой способ не уменьшает воспаление, его можно использовать в дополнение к другим средствам.

Чего точно не надо делать

Не расчёсывайте укус. Это травмирует кожу и открывает путь для инфекции. Зуд при этом только усиливается.

Это травмирует кожу и открывает путь для инфекции. Зуд при этом только усиливается. Не используйте уксус. Он практически не уменьшает воспаление, но может раздражать кожу, особенно если место укуса уже расчесано.

Он практически не уменьшает воспаление, но может раздражать кожу, особенно если место укуса уже расчесано. Не используйте концентрированные эфирные масла. Некоторые из них обладают противовоспалительными свойствами, но в неразбавленном виде могут вызвать раздражение кожи, аллергическую реакцию или контактный дерматит.

Некоторые из них обладают противовоспалительными свойствами, но в неразбавленном виде могут вызвать раздражение кожи, аллергическую реакцию или контактный дерматит. Не наносите на укус зубную пасту. Ментол в её составе действительно может ненадолго уменьшить зуд за счёт охлаждающего эффекта. Однако другие компоненты зубной пасты способны раздражать кожу и усиливать покраснение.

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