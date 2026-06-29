Волшебная таблетка или путь в реанимацию? Вся правда о 5-HTP

Добавку 5-HTP активно продвигают в соцсетях как средство от бессонницы, стресса и лишнего веса, обещая быстрый результат без побочных эффектов. Разобрались, как работают такие таблетки на самом деле и когда они грозят серьёзными проблемами со здоровьем.

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Что такое 5-HTP и почему о нём говорят

5-гидрокситриптофан (5-HTP) — вещество, из которого организм синтезирует серотонин, а затем на его основе вырабатывает мелатонин. Производители биологически активных добавок обещают: капсулы победят депрессию, снимут тревогу, наладят сон и помогут похудеть. Доказательная медицина смотрит на эти обещания скептически.

Что говорят исследования

Настроение и депрессия

Кокрановское общество доказательной медицины проанализировало 108 исследований о влиянии триптофана и 5-HTP на депрессию. Строгим критериям качества соответствовали только два эксперимента — суммарно 64 участника. Вывод однозначный: доказательств эффективности не хватает. Врачи не назначают 5-HTP от депрессии, потому что есть проверенные препараты с реальной доказательной базой.

Бессонница

В небольших локальных работах встречаются позитивные данные. В одном исследовании российских специалистов у группы из 10 человек с бессонницей время засыпания сократилось в среднем с 45 до 22 минут. Однако крупные медицинские сообщества таким результатам не доверяют. Американская академия медицины сна (AASM) в своём клиническом руководстве не рекомендует триптофан для лечения хронической бессонницы у взрослых: риски перевешивают возможную пользу.

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Снижение веса

Маркетологи утверждают, что повышение уровня серотонина помогает подавить аппетит. Основанием для таких заявлений стали небольшие исследования конца 1980-х — начала 1990-х годов. В одном из них участвовали 19 женщин с ожирением, в другом — 20 пациентов. Авторы действительно сообщили о снижении потребления углеводов, более раннем чувстве насыщения и небольшой потере веса. Однако выборки были слишком маленькими, наблюдение продолжалось лишь несколько недель, а крупные современные исследования не подтвердили эффективность 5-HTP как средства для лечения ожирения. Добавка не вошла в клинические рекомендации по снижению веса.

Почему 5-HTP может быть опасен

В отличие от лекарств, биологически активные добавки проходят менее строгий контроль качества и эффективности перед выходом на рынок. Поэтому состав и содержание действующих веществ могут различаться у разных производителей.

Содержание действующего вещества и примесей, некоторые из которых могут быть опасными, может не соответствовать указанному на упаковке.

Сам 5-HTP может вызвать серьёзные побочные эффекты:

Проблемы с желудком и кишечником. 5-HTP повышает уровень серотонина не только в головном мозге, но и в кишечнике. Поэтому даже при рекомендованных дозах добавка может вызывать тошноту, боль в животе, рвоту и диарею.

боль в животе, рвоту и диарею. Серотониновый синдром. При совместном приёме с антидепрессантами группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) уровень серотонина может взлететь до критических значений. Это опасное для жизни состояние: тремор (непроизвольная дрожь), мышечная скованность, гипертермия, тахикардия, скачки давления, спутанность сознания, в тяжёлых случаях — судороги.

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Как получить триптофан безопасно

Для здорового человека потребность в триптофане обычно покрывается разнообразным рационом. Сыр, рыба, мясо, бобовые, творог, арахис и кедровые орехи обеспечивают организм этой аминокислотой естественным способом — без неоправданного риска, который может сопровождать приём добавок в высоких дозах.

Что в итоге

Несмотря на популярность, качественных клинических исследований, подтверждающих пользу 5HTP при бессоннице, тревоге или сниженном настроении, пока недостаточно. При этом добавка может вызывать побочные эффекты и взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Если проблемы со сном или настроением сохраняются в течение нескольких недель, лучше обратиться к врачу: специалист поможет найти их причину и подберёт лечение с доказанной эффективностью.

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