Секрет женского здоровья или маркетинг: вся правда о модной добавке

Инозитол стал одной из самых обсуждаемых добавок в социальных сетях. Его советуют при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ), проблемах с циклом, тяге к сладкому и даже плохом настроении. Разобрались, что такое инозитол, какие эффекты подтверждает наука и где маркетинг опережает доказательства.

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Инозитол — не витамин и не редкое вещество

Инозитол часто называют витамином B8, хотя официально к витаминам он не относится. Это вещество есть в организме человека и участвует в передаче сигналов между клетками.

Небольшие количества инозитола содержатся в бобовых, орехах, цельнозерновых продуктах и фруктах. Организм также способен вырабатывать его самостоятельно.

Популярность инозитола связана прежде всего с женским здоровьем

В последние годы инозитол стал особенно популярен среди женщин с СПКЯ. Это гормональное и метаболическое нарушение, при котором у женщин нарушается овуляция и повышается уровень мужских гормонов, что приводит к нерегулярному циклу, проблемам с кожей и возможному бесплодию. В социальных сетях его часто называют натуральной альтернативой лекарствам и средством для восстановления гормонального баланса.

Интерес к добавке возник не случайно.

В исследовании, опубликованном в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, учёные выяснили, что инозитол участвует в регуляции механизмов, влияющих на чувствительность тканей к инсулину. А нарушения обмена глюкозы часто встречаются при СПКЯ. Проанализировав данные 30 клинических исследований, авторы пришли к выводу, что инозитол может улучшать некоторые показатели обмена веществ и в отдельных случаях поддерживать овуляцию. Однако для многих других эффектов убедительных доказательств пока нет.

Учёные отдельно подчеркнули, что данные остаются ограниченными и неоднозначными. То есть инозитол нельзя считать универсальным средством от СПКЯ.

Для снижения веса доказательств мало

В соцсетях инозитол часто рекомендуют как эффективное средство для похудения. На практике результаты исследований выглядят гораздо скромнее. В упомянутом выше обзоре, учёные не нашли убедительных подтверждений того, что инозитол заметно влияет на массу тела.

Некоторые исследования сравнивают инозитол с метформином

Метформин (препарат для снижения уровня глюкозы) часто используют при СПКЯ и нарушениях углеводного обмена. Поэтому исследователи регулярно сравнивают его с инозитолом.

Метаанализ 2023 года показал, что инозитол способен улучшать некоторые показатели углеводного обмена (например, чувствительность к инсулину) и обычно вызывает меньше неприятных ощущений со стороны желудка и кишечника. Однако по части клинических результатов метформин демонстрировал более выраженный эффект. Это ещё одна причина, почему добавку нельзя считать полноценной заменой назначенному лечению.

Доказательств пользы для настроения пока недостаточно

В интернете можно встретить утверждения, что инозитол помогает при тревоге, депрессии и эмоциональных перепадах. Такие исследования действительно проводились, однако убедительных данных для широких рекомендаций пока нет. Большинство работ небольшие, а результаты часто противоречат друг от друга. Поэтому считать инозитол проверенным средством для улучшения психического состояния пока нельзя.

Что в итоге

Инозитол — одна из самых популярных добавок для женского здоровья, особенно среди женщин с СПКЯ. Наука действительно находит у него потенциально полезные эффекты, однако доказательства пока нельзя назвать окончательными. Добавка может помочь некоторым пациенткам, но не выглядит универсальным решением проблем с циклом, весом или гормонами. Именно поэтому специалисты рекомендуют воспринимать инозитол как возможное дополнение к лечению, а не как его замену.

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