В РФ запустят пилот по мобильной продаже лекарств

В российских регионах могут появиться передвижные аптечные пункты. Минздрав опубликовал проект постановления правительства, регламентирующий проведение трехлетнего пилотного проекта по организации «аптек на колесах». Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

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Участвовать в пилоте смогут минимум 11 регионов, соответствующих двум критериям. Первый — наличие сел без стационарных аптек или медучреждений с фармацевтической лицензией. Второй — присутствие аптечных организаций с действующей лицензией не менее трех лет, подавших заявку. В числе потенциальных участников — Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкария и ДНР.

Каждая автоаптека сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов. Под передвижной аптекой предлагается считать автотранспорт с отдельной кабиной водителя, принадлежащий аптечной организации на праве собственности и оснащенный оборудованием для автономной работы. Расходы на запуск и функционирование не потребуют бюджетных ассигнований — все траты лягут на сами аптечные сети.

Торговать в таких пунктах можно будет как рецептурными, так и безрецептурными препаратами. Под запрет попадают лекарства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Ограничения также коснутся иммунобиологических препаратов, средств предметно-количественного учета, спиртосодержащих лекарств с долей спирта свыше 25% и медикаментов, требующих хранения при температуре ниже 15 градусов.

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев назвал передвижные аптеки проявлением заботы о людях и отметил, что специализированный транспорт для такой работы уже существует. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов подчеркнул, что для жителей отдаленных сел возможность купить обезболивающие и жаропонижающие — вопрос безопасности. При этом он предупредил: если относиться к новшеству как к коммерческому проекту, а не социальной услуге, затея потеряет смысл. Пациентам, по его словам, важен нормальный ассортимент, понятные цены и квалифицированный фармацевт.

По мнению экспертов, из 11 регионов-участников пилотный проект окажется наиболее востребован в северных территориях с низкой плотностью населения, включая Архангельскую область и Карелию, где протяженность маршрутов между деревнями может достигать 150 километров. Для сравнения, в Краснодарском крае — еще одном претенденте — расстояния вдвое меньше, что позволит обслуживать больше населенных пунктов за смену. В аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, курирующего АПК, агентству “Ъ” уточнили, что окончательный список регионов утвердят после того, как бизнес-сообщество предоставит гарантии приобретения 240 единиц спецтранспорта.