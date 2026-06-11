Названы две ситуации, когда обезболивающие разрушают печень

Многие принимают обезболивающие без особых опасений, ведь большинство из них продаются без рецепта. Однако некоторые препараты могут навредить печени, особенно если нарушать дозировку или сочетать их с алкоголем. Разобрались, какие риски реальны, а какие преувеличены.

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Могут ли обезболивающие таблетки повредить печень?

Да, могут. В большинстве случаев проблема возникает не из-за самого препарата, а из-за неправильного приёма.

Главный подозреваемый — парацетамол. При соблюдении рекомендованных доз он считается одним из самых безопасных обезболивающих. Однако передозировка может привести к тяжёлому поражению печени и даже к острой печёночной недостаточности. Именно парацетамол остаётся одной из самых частых причин лекарственного поражения печени во многих странах.

Печень перерабатывает парацетамол и превращает часть вещества в токсичный побочный продукт. В обычных условиях организм быстро его обезвреживает. Однако если человек принимает слишком много таблеток, печень перестаёт справляться, и токсичное вещество начинает повреждать её клетки.

Особенно опасны ситуации, когда человек принимает сразу несколько препаратов с парацетамолом. Например, отдельно обезболивающее и одновременно порошок от простуды. Многие не замечают, что действующее вещество в них одинаковое, и случайно превышают допустимую дозу.

Ибупрофен и другие обезболивающие

Ибупрофен, напроксен и другие нестероидные противовоспалительные препараты реже вызывают серьёзное поражение печени. Для них более типичны проблемы с желудком, кишечником, почками и повышение риска кровотечений. Тем не менее редкие случаи лекарственного повреждения печени описаны и для этой группы препаратов.

Поэтому считать такие лекарства полностью безвредными тоже нельзя. Если принимать их неделями или месяцами без контроля врача, риск побочных эффектов возрастает.

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Правда ли, что алкоголь усиливает вред?

Да, особенно если речь идёт о парацетамоле. Регулярное употребление алкоголя может сделать печень более уязвимой к токсическому действию препарата. Кроме того, алкоголь влияет на те же системы обезвреживания веществ в печени, что повышает риск повреждения при передозировке.

Специалисты Cleveland Clinic указывают, что разовый приём стандартной дозы парацетамола у здорового человека после бокала вина или пары порций алкоголя обычно не приводит к поражению печени. Основная опасность связана с регулярным употреблением алкоголя, высокими дозами препарата или их сочетанием в течение нескольких дней.

Когда стоит насторожиться

После серьёзной передозировки первые симптомы могут быть неспецифичными:

тошнота;

рвота;

слабость;

потеря аппетита;

боль в правом подреберье.

Проблема в том, что тяжёлое поражение печени часто развивается через сутки и позже, когда человеку уже кажется, что стало лучше. Поэтому при подозрении на передозировку нужно обращаться за медицинской помощью сразу, а не ждать появления симптомов.

Как принимать обезболивающие безопасно

Главное правило — всегда проверять состав препаратов и не превышать рекомендованную дозировку.

Также важно:

не сочетать несколько средств с одним и тем же действующим веществом;

с одним и тем же действующим веществом; не запивать таблетки алкоголем;

не принимать обезболивающие ежедневно без консультации врача;

внимательно читать инструкцию, особенно если есть заболевания печени.

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