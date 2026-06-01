Учёные назвали дачные травы, которые помогут поддержать здоровье

Мята, подорожник, крапива и другие дачные травы давно используют в народной медицине. Часть их свойств позже подтвердили исследования. Конечно, травы не заменят лекарства при серьёзной болезни, но некоторые из них помогают уменьшить дискомфорт, поддержать пищеварение или ускорить восстановление кожи. Разбираемся, какие растения учёные считают полезными и как их правильно использовать.

Подорожник помогает коже восстанавливаться

Подорожник растёт почти везде: вдоль дорожек, у заборов, на грядках. Многие в детстве прикладывали его к разбитым коленям. У этого есть научное объяснение.

Листья подорожника содержат аукубин, дубильные вещества и флавоноиды. Они помогают уменьшать воспаление и поддерживают восстановление тканей. В обзоре Journal of Ethnopharmacology исследователи отметили, что в лабораторных условиях экстракты подорожника ускоряли заживление кожи и подавляли рост некоторых бактерий.

Ещё один плюс — охлаждающий эффект влажного листа. Он временно уменьшает зуд после укусов насекомых или раздражение от натёртостей.

Однако важно помнить: прикладывать грязный лист к открытой ране не стоит. Сначала кожу нужно промыть чистой водой и обработать антисептиком.

Мята облегчает вздутие и тяжесть после еды

Мята перечная — одна из самых изученных лекарственных трав. Главный компонент её эфирного масла — ментол. Он помогает расслаблять гладкие мышцы кишечника и уменьшает спазмы.

Поэтому мятный чай может быть полезен при чувстве переполнения желудка и дискомфорте после еды. В клинических рекомендациях American College of Gastroenterology масло мяты упоминают как средство, которое может уменьшать симптомы синдрома раздражённого кишечника. Некоторые небольшие исследования показывают, что масло мяты помогает и при функциональных болях в животе.

Правда, есть нюанс: при склонности к изжоге мята иногда расслабляет клапан между желудком и пищеводом. Из-за этого жжение может усиливаться.

Крапива содержит витамины и антиоксиданты

Весной молодую крапиву добавляют в супы, омлеты и салаты. В листьях есть витамин С, витамин К, калий, магний и немного железа.

В обзоре, опубликованном в журнале Molecules, исследователи пишут, что крапива содержит антиоксиданты и вещества с противовоспалительным действием. Антиоксиданты помогают клеткам защищаться от повреждений, связанных со стрессом и воспалением.

Конечно, крапива не вылечит дефицит железа без препаратов. Однако как часть рациона она помогает сделать питание более разнообразным. Главное — не собирать крапиву возле дорог и промышленных зон. Растение легко накапливает загрязняющие вещества из почвы.

Мелисса помогает расслабиться вечером

Мелиссу часто выращивают ради лимонного запаха. Это растение может мягко снижать тревожность и помогать со сном.

В мелиссе содержатся эфирные масла и розмариновая кислота. Эти вещества влияют на работу нервной системы. В одном небольшом исследовании у людей с лёгкой тревожностью после приёма мелиссы снижалось напряжение и улучшалось качество сна.

Некоторые работы показывают, что мелисса помогает быстрее заснуть и уменьшает ощущение беспокойства.

Чашка чая не сработает как снотворное, но может стать частью вечернего ритуала.

Чабрец может помочь при кашле и простуде

Чабрец содержит тимол — вещество с антисептическим действием. Именно поэтому его часто добавляют в сиропы от кашля и травяные сборы.

В обзоре исследований комбинации с чабрецом помогали уменьшать частоту кашля при инфекциях дыхательных путей. Учёные предполагают, что чабрец помогает разжижать слизь и немного облегчает её выведение.

Тёплый чай с чабрецом может временно смягчать раздражение в горле и облегчать состояние при обычной простуде. Однако если кашель держится дольше трёх недель, появляется высокая температура или одышка, нужна консультация врача.

Что важно помнить

Даже полезные травы подходят не всем. Крапива может влиять на свёртываемость крови, мята — усиливать изжогу, а эфирные масла иногда вызывают аллергию. Беременным, людям с хроническими болезнями и тем, кто постоянно принимает лекарства, лучше заранее обсудить фитотерапию с врачом.

Ещё один важный момент: натуральное — не всегда безопасное. Даже обычные дачные травы могут вызывать побочные эффекты, если использовать их без меры.

Главное о полезных свойствах трав

Некоторые дачные травы обладают полезными свойствами, которые подтверждают исследования. Подорожник помогает коже быстрее восстанавливаться и уменьшает раздражение, мята может облегчать вздутие и тяжесть после еды, а крапива содержит витамины и антиоксиданты, поддерживающие организм. Мелисса помогает расслабиться и улучшить сон, а чабрец часто используют при кашле и простуде для смягчения раздражения в горле. При этом важно помнить: травы не заменяют лечение и лекарства при серьёзных заболеваниях. Кроме того, даже натуральные средства могут вызывать аллергию, побочные эффекты и иметь противопоказания.

