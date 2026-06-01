Ни в коем случае не делайте этого, если забыли принять лекарство

Что делать, если забыл принять лекарство: инструкция
В большинстве случаев разовый пропуск не приводит к серьёзным последствиям, однако неправильные действия могут навредить сильнее, чем пропущенная доза. Разобрались, что рекомендуют делать фармацевты в таких каких случаях.
Общие правила
Если вы вспомнили, что пропустили приём лекарства, сначала загляните в инструкцию. Для многих препаратов производители указывают порядок действий в такой ситуации. Посмотреть электронную версию листка-вкладыша можно в Государственном реестре лекарственных средств.
Если особых указаний в инструкции нет, обычно придерживаются общих правил:
- Если с пропуска лекарства прошло меньше двух часов — можно принять дозу сразу после того, как вы вспомнили о ней.
- Если лекарство нужно принимать 1-2 раза в день и с момента пропуска прошло больше двух часов, можно принять забытую дозу, как только вы вспомнили о ней. Однако если до следующей дозы осталось всего нескольких часов — пропустите таблетку и выпейте следующую дозу в нужное время.
- Если лекарство нужно принимать 3 раза в день или чаще и с момента пропуска прошло больше двух часов, пропустите приём забытой таблетки и примите следующую дозу в обычное время.
Важно. Не пытайтесь компенсировать пропуск двойной дозой. Это может повысить риск побочных эффектов и передозировки.
Особые рекомендации и исключения из правил
Для некоторых лекарств потенциальные риски, связанные с задержкой или пропуском дозы, могут быть выше. К таким лекарствам относят:
- противосудорожные препараты, например от эпилепсии,
- комбинированные оральные контрацептивы (КОК, противозачаточные таблетки),
- лекарства от болезни Паркинсона,
- инсулин для пациентов с сахарным диабетом,
- препараты, подавляющие деление клеток и работу иммунитета (в частности метотрексат).
Если вы забыли принять какое-то из этих лекарств и у вас нет инструкций на этот случай, свяжитесь с лечащим врачом и уточните, как действовать дальше.
Как не забывать о лекарствах
Снизить риск пропуска помогают простые меры:
- установить напоминание на телефоне;
- использовать таблетницу с отделениями по дням недели;
- привязать приём лекарства к ежедневному ритуалу, например, завтраку или чистке зубов;
- хранить препарат в заметном месте, если это не противоречит инструкции.
В большинстве случаев случайный пропуск таблетки не требует экстренных действий. Главное — не принимать двойную дозу и следовать рекомендациям для конкретного препарата.
