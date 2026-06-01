Что делать, если забыл принять лекарство: инструкция

Аделина Ахунова

В большинстве случаев разовый пропуск не приводит к серьёзным последствиям, однако неправильные действия могут навредить сильнее, чем пропущенная доза. Разобрались, что рекомендуют делать фармацевты в таких каких случаях.

Ни в коем случае не делайте этого, если забыли принять лекарство
Общие правила

Если вы вспомнили, что пропустили приём лекарства, сначала загляните в инструкцию. Для многих препаратов производители указывают порядок действий в такой ситуации. Посмотреть электронную версию листка-вкладыша можно в Государственном реестре лекарственных средств.

Если особых указаний в инструкции нет, обычно придерживаются общих правил:

  • Если с пропуска лекарства прошло меньше двух часов — можно принять дозу сразу после того, как вы вспомнили о ней.
  • Если лекарство нужно принимать 1-2 раза в день и с момента пропуска прошло больше двух часов, можно принять забытую дозу, как только вы вспомнили о ней. Однако если до следующей дозы осталось всего нескольких часов — пропустите таблетку и выпейте следующую дозу в нужное время.
  • Если лекарство нужно принимать 3 раза в день или чаще и с момента пропуска прошло больше двух часов, пропустите приём забытой таблетки и примите следующую дозу в обычное время.

Важно. Не пытайтесь компенсировать пропуск двойной дозой. Это может повысить риск побочных эффектов и передозировки.

Особые рекомендации и исключения из правил

Для некоторых лекарств потенциальные риски, связанные с задержкой или пропуском дозы, могут быть выше. К таким лекарствам относят:

  • противосудорожные препараты, например от эпилепсии,
  • комбинированные оральные контрацептивы (КОК, противозачаточные таблетки),
  • лекарства от болезни Паркинсона,
  • инсулин для пациентов с сахарным диабетом,
  • препараты, подавляющие деление клеток и работу иммунитета (в частности метотрексат).

Если вы забыли принять какое-то из этих лекарств и у вас нет инструкций на этот случай, свяжитесь с лечащим врачом и уточните, как действовать дальше.

Как не забывать о лекарствах

Снизить риск пропуска помогают простые меры:

  • установить напоминание на телефоне;
  • использовать таблетницу с отделениями по дням недели;
  • привязать приём лекарства к ежедневному ритуалу, например, завтраку или чистке зубов;
  • хранить препарат в заметном месте, если это не противоречит инструкции.

В большинстве случаев случайный пропуск таблетки не требует экстренных действий. Главное — не принимать двойную дозу и следовать рекомендациям для конкретного препарата.

