Россиян предупредили об опасной ошибке при приёме антибиотиков

Антибиотики могут вызывать неприятные ощущения в животе: вздутие, спазмы, жидкий стул, тошноту. В большинстве случаев это проходит само. Иногда за обычным дискомфортом скрывается опасная инфекция кишечника. Разобрались, когда достаточно скорректировать питание, а когда нужно срочно обратиться к врачу.

После антибиотиков живот может болеть по нескольким причинам. Самая частая — лекарства нарушают баланс бактерий в кишечнике. Из-за этого появляются урчание, вздутие, тяжесть, диарея или, наоборот, запор. Такой эффект называют антибиотик-ассоциированной диареей.

Что можно сделать дома:

Пейте больше воды. При диарее организм быстро теряет жидкость.

На 2–3 дня уберите алкоголь, жирную пищу, острое и фастфуд.

Не прекращайте антибиотик самостоятельно, если курс ещё не закончен. Это может затруднить лечение инфекции.

если курс ещё не закончен. Это может затруднить лечение инфекции. Если врач не против, можно добавить кисломолочные продукты с живыми культурами: йогурт, кефир.

Вместо жёстких ограничений рекомендуется щадящее, но полноценное питание по аппетиту. Важно сделать акцент на растворимую клетчатку (например, овсянка или пектин из запеченных яблок), которая мягко скрепляет стул и служит питательной средой (пребиотиком) для выжившей микробиоты.

Многие сразу покупают пробиотики. Данные по ним неоднозначные. Часть исследований показывает, что некоторые штаммы могут снизить риск диареи после антибиотиков, но универсальный эффект не подтверждён.

Есть важный нюанс: пробиотики подходят не всем. Людям с тяжёлыми хроническими болезнями или сильно ослабленным иммунитетом их не рекомендуют.

Иногда после антибиотиков развивается инфекция Clostridioides difficile — бактерии, которая вызывает сильную диарею и воспаление кишечника. Риск выше у пожилых людей, после длительного курса антибиотиков и лечения в стационаре.

Пациенты при жидком стуле часто совершают две опасные ошибки, о которых важно знать:

Не рекомендуется самостоятельно принимать лоперамид. Если диарея вызвана токсинами C. difficile или другой бактериальной инфекцией, противодиарейные препараты, тормозящие моторику, категорически запрещены. Они замедляют моторику кишечника, теоретически это может повышать риск тяжёлых последствий, например токсического мегаколона, хотя это довольно редкое осложнение.

Нельзя самостоятельно принимать кишечные антисептики и использовать препараты с нифуроксазидом или фталилсульфатиазолом без назначения врача — это может усугубить проблему.

Срочно обратитесь к врачу, если появились:

сильная или нарастающая боль в животе;

в животе; температура;

кровь в стуле;

жидкий стул больше трёх раз в день несколько дней подряд;

несколько дней подряд; выраженная слабость;

признаки обезвоживания: сухость во рту, редкое мочеиспускание, головокружение.

Важно помнить: проблемы могут начаться не только во время приёма антибиотиков, но и через несколько недель после курса.

Чтобы кишечник восстановился быстрее, после лечения полезно постепенно возвращать в рацион продукты с клетчаткой: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты. Они могут способствовать восстановлению нормального состава микробиоты.

Ещё один момент: если антибиотик назначают без явных признаков бактериальной инфекции, можно обсудить с врачом необходимость такого лечения. Чем чаще человек принимает антибиотики без необходимости, тем выше риск побочных эффектов и проблем с кишечником.

