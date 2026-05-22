Почему вы зря пьёте «гормон сна»: 5 неожиданных фактов о мелатонине

Мелатонин часто считают безобидной добавкой для быстрого засыпания. Рассказываем, как на самом деле работает «гормон сна» и почему таблетки с ним могут быть опасны.

Организм сам вырабатывает этот гормон

Мелатонин синтезируется в шишковидной железе — небольшой структуре в центре мозга. Его уровень начинает расти вечером, когда становится темно. Для организма это главный сигнал: пора замедляться, переключаться в режим отдыха и подготовки ко сну. Днём выработка гормона почти прекращается — так мозг поддерживает бодрость и концентрацию.

Свет сбивает внутренние часы

Главный враг мелатонина — яркий свет, особенно синий от экранов смартфонов, ноутбуков и телевизоров. Мозг воспринимает его как сигнал, что день ещё не закончился, поэтому выработка гормона тормозится. Поэтому привычка листать телефон перед сном может сбивать циркадные ритмы и ухудшать качество сна. Помешать засыпанию способен даже тусклый ночник или яркий фонарь за окном.

С возрастом гормона сна становится все меньше

Больше всего мелатонина организм производит в детстве. После 40 лет его уровень начинает постепенно снижаться, а в глубокой старости может упасть до 20% от молодёжной нормы. Именно поэтому пожилые люди чаще сталкиваются с поверхностным сном и ранними пробуждениями.

Мелатонин не снотворное

Главное заблуждение — считать мелатонин таблеткой от бессонницы. На самом деле он не «выключает» мозг и не усыпляет напрямую. Его задача — помочь организму настроить внутренние биологические часы. Поэтому при обычной бессоннице эффект может быть минимальным.

Зато добавки действительно помогают при джетлаге и смене часовых поясов. Исследования показывают, что после приема мелатонина люди быстрее адаптируются к новому режиму и засыпают примерно на полчаса раньше.

Добавка плохо сочетается с некоторыми лекарствами

Мелатонин может усиливать действие препаратов для разжижения крови и повышать риск кровотечений. У людей с диабетом гормон может влиять на уровень сахара, а при гипертонии — мешать работе некоторых лекарств от давления. Также есть данные, что мелатонин способен повышать риск судорог у людей с эпилепсией. Поэтому принимать его долго для профилактики без консультации врача нельзя.

Мелатонин действительно помогает при сбое внутренних часов и перелетах, но это не чудо-таблеткой от бессонницы. Бесконтрольный приём может оказаться совсем не таким безопасным, как принято считать.

