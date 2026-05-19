Врач объяснил, почему лайфхак из интернета от отёков не работает

Во время длительных перелётов ноги часто тяжелеют, обувь начинает жать, а на голенях остаются следы от носков. У некоторых отекают не только ноги, но и лицо — особенно после ночных рейсов. В соцсетях для профилактики отёков советуют шипучие БАДы с электролитами. Врач хирург-флеболог Армен Авакян рассказал «Рамблеру», есть ли у таких средств польза и что действительно помогает ногам в полёте.

Одна из самых популярных в соцсетях биологически активных добавок содержит калий, витамин С, рибозу и инулин. Её часто рекламируют как средство против усталости и тяжести в ногах во время перелётов. Однако клинических исследований, которые бы подтверждали её эффективность от отёков, нет.

«Есть только субъективные отзывы о том, что люди чувствуют себя легче после приёма таких средств. Но это не медицинское доказательство эффективности». Авакян Армен Вагифович врач хирург-флеболог сети клиник «Семейная»

По словам врача, главная причина отёков в самолёте — не дефицит электролитов, а долгое неподвижное положение. Когда человек много часов сидит, отток крови от ног ухудшается, появляются тяжесть и отёчность. Риск выше у людей с варикозом, лишним весом, склонностью к венозным заболеваниям и беременных.

На отёки лица во время перелётов влияют сухой воздух в салоне, недостаток сна, солёная еда и алкоголь. В таких условиях организм теряет жидкость быстрее обычного и начинает удерживать воду. Ещё одна причина — положение тела. Когда человек долго сидит или спит в кресле с неудобным наклоном головы, ухудшается отток венозной крови и лимфы от лица. Из-за этого утром после рейса лицо может выглядеть одутловатым, особенно в области век.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что долгие перелёты повышают риск застоя крови и отёков, особенно если пассажир почти не двигается.

Что действительно помогает

Главная мера профилактики — движение. Самое простое упражнение — перекаты с пятки на носок.

«Оно эффективно заставляет работать икроножные мышцы, которые при сокращении выталкивают венозную кровь вверх, против силы тяжести», — говорит Армен Авакян.

Как делать упражнение:

Встаньте прямо. Стопы — на ширине таза, руки — на поясе или свободно опущены.

Плавно поднимитесь на носки, стараясь оторвать пятки как можно выше.

Задержитесь в этом положении на 1–2 секунды, почувствовав напряжение в икроножных мышцах.

Медленно опуститесь на пятки, слегка потянув носки вверх, на себя.

Повторите упражнение 20–30 раз в спокойном ритме.

При подъёме на носки икроножные мышцы сокращаются, клапаны вен открываются, и кровь движется вверх. Когда человек опускается на пятки, мышцы расслабляются, а клапаны закрываются и не дают крови стекать обратно. Такой механизм называют венозно-мышечной помпой.

Ещё один способ снизить риск отёков — компрессионный трикотаж. Исследования показывают, что компрессионные чулки уменьшают вероятность отёков и дискомфорта во время длительных перелётов. Это подтверждает обзор Cochrane.

«Если у человека уже есть варикоз или выраженная тяжесть в ногах, лучше выбирать медицинский компрессионный трикотаж второго класса компрессии», — советует врач.

А вот с БАДами ситуация сложнее. Некоторые растительные компоненты действительно изучали при хронических венозных проблемах. Например, экстракт конского каштана. Обзор Cochrane Library показал, что он может уменьшать отёки и тяжесть в ногах у людей с хронической венозной недостаточностью.

«Есть данные и по венотоникам с диосмином и гесперидином. Такие препараты используют при симптомах варикозной болезни. Однако речь идёт именно о лекарствах, а не о шипучках для перелётов», — говорит специалист.

При этом врач подчёркивает, что принимать такие средства на всякий случай перед полётом смысла нет. Их назначают людям с хроническими венозными заболеваниями, тяжестью в ногах, варикозом и другими проблемами с венозным оттоком — и обычно после консультации. Кроме того, эти средства не заменяют движение и компрессию.

Что ещё поможет во время полёта:

пить достаточно чистой воды (из расчета примерно 200–250 мл на каждый час полета);

(из расчета примерно 200–250 мл на каждый час полета); ограничить солёную пищу, отказаться от закусок (орешков, чипсов) и минимизировать кофе;

отказаться от закусок (орешков, чипсов) и минимизировать кофе; не злоупотреблять алкоголем;

не сидеть, закинув ногу на ногу, чтобы не пережимать подколенные вены;

чтобы не пережимать подколенные вены; выбирать свободную одежду и обувь, которая не давит в поясе и щиколотках (лучше разуться и надеть мягкие носки);

которая не давит в поясе и щиколотках (лучше разуться и надеть мягкие носки); использовать подушку для шеи, чтобы избежать зажима сосудов во время сна;

периодически разминать стопы и голени прямо в кресле.

Если после перелёта одна нога резко отекла, покраснела, стала горячей или появилась боль в икре, нужно срочно обратиться к врачу. В редких случаях это может быть признаком тромбоза.

Главное об отёках после перелёта

Шипучие БАДы с электролитами не показали эффективности для профилактики отёков во время перелётов. Главная причина тяжести и отёчности в ногах — долгое сидение без движения, из-за которого ухудшается венозный отток. Лучше всего помогают простые меры: чаще двигаться, разминать стопы и голени, пить достаточно обычной воды и использовать компрессионный трикотаж при склонности к венозным проблемам. Отёки лица после рейсов тоже встречаются часто — обычно из-за сухого воздуха, недосыпа и задержки жидкости. Средства с конским каштаном и некоторые венотоники могут уменьшать тяжесть в ногах при хронических венозных заболеваниях, но они не заменяют движение и компрессию. Если после перелёта одна нога резко отекла, покраснела или появилась сильная боль в икре, нужно срочно обратиться к врачу.

Текст проверил врач хирург-флеболог сети клиник «Семейная» Армен Авакян, стаж 18 лет

