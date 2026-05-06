Уролог разоблачил популярные народные средства для улучшения потенции

Тема афродизиаков регулярно появляется в соцсетях — от травяных сборов до экзотических продуктов вроде бобровой струи. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», можно ли с помощью таких средств улучшить потенцию и в каких случаях эти методы не только бесполезны, но и потенциально опасны.

Что называют афродизиаками

Афродизиаками считают вещества, которые могут усиливать сексуальное желание или поддерживать эрекцию. Их условно делят на три группы:

усиливают либидо;

улучшают физиологическую реакцию;

повышают субъективное удовольствие.

«С эректильной дисфункцией всё не так просто — это многофакторная проблема: там могут быть и сосудистые причины, и гормональные, и психологические. Поэтому просто взять какое-то вещество и ожидать эффекта без понимания причины — не самая обоснованная стратегия. К тому же по большинству таких средств просто нет качественных клинических данных с убедительными доказательствами эффективности». Рощин Дмитрий Александрович врач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ

Растительные средства

В одном из недавних обзоров научных исследований, опубликованных в журнале Journal of Traditional and Complementary Medicine, изучали, помогают ли растительные и другие натуральные средства при эректильной дисфункции. Однако это издание специализируется на альтернативной медицине, где требования к доказательствам мягче. Авторы проанализировали клинические исследования и в некоторых случаях нашли улучшения. Однако сами данные оказались неоднородными: исследования небольшие, с разным дизайном и не всегда высокого качества. Поэтому результаты скорее намекают на возможный эффект, чем доказывают, что эти средства действительно работают.

Самые изученные растения при эректильной дисфункции:

Женьшень (Panax ginseng) — одно из наиболее исследованных средств. В метаанализах и обзорах показан небольшой или умеренный эффект, однако в строгих исследованиях (включая Cochrane) его описывают как минимальный или неопределённый.

Трибулус (Tribulus terrestris) — есть рандомизированные плацебо-контролируемые исследования с улучшением сексуальной функции, но результаты неоднородны, а влияние на тестостерон чаще не подтверждается. Однако важно отметить, что это исследование профинансировал производитель изучаемого продукта.

«Такие средства могут быть небезопасны из-за неконтролируемого состава и потенциальных взаимодействий. В результате можно потерять время и упустить возможность выявить и лечить основное заболевание», — предупреждает специалист.

Бобровая струя

Отдельную категорию составляют продукты животного происхождения, которые часто продвигают как афродизиаки без какой-либо клинической базы.

Один из типичных примеров — кастореум (так называемая бобровая струя), секрет из желёз бобра, который используют в традиционной медицине. Однако в современной научной литературе подчёркивается, что у него нет признанных медицинских применений, а использование ограничивается в основном пищевой и парфюмерной промышленностью. Медицинские ресурсы прямо указывают, что у него нет достаточных научных доказательств эффективности при каких-либо состояниях.

Похожа ситуация и с другими средствами животного происхождения (например, пантами оленя). Даже в рандомизированных двойных слепых исследованиях не удаётся показать значимых эффектов по сравнению с плацебо.

Несмотря на это, в некоторых странах Азии подобные практики остаются популярными и большая часть пациентов продолжает использовать непроверенные традиционные средства для сексуального здоровья.

Когда нужно обратиться к врачу

По словам уролога Дмитрия Рощина, эпизодические проблемы с эрекцией могут возникать у любого мужчины и не всегда требуют медицинского вмешательства. Однако в этих случаях консультация специалиста необходима:

нарушения эрекции сохраняются дольше трёх месяцев;

эрекция стала заметно более слабой или нестабильной;

или нестабильной; исчезли или значительно ослабли утренние эрекции;

снизилось сексуальное желание (либидо);

возникают боли, искривление полового члена или дискомфорт при эрекции;

искривление полового члена или дискомфорт при эрекции; есть хронические заболевания (например, сахарный диабет, гипертония, ожирение);

(например, сахарный диабет, гипертония, ожирение); проблемы появились после травмы, операции или приёма новых препаратов.

«Отдельно стоит учитывать, что эректильная дисфункция может быть ранним признаком сосудистых нарушений и повышенного сердечно-сосудистого риска, поэтому её не следует игнорировать», — заключает специалист.

Главное о народных средствах для потенции

Клиническая польза натуральных афродизиаков в большинстве случаев не подтверждена надёжными исследованиями: даже у самых изученных средств эффект слабый или неоднозначный. Эректильная дисфункция — многофакторная проблема, поэтому попытки лечить её наугад редко дают результат. Кроме того, такие средства могут быть небезопасны из-за непроверенного состава и возможных взаимодействий с лекарствами. Экзотические продукты вроде бобровой струи и пантов оленя не доказали своей эффективности. Главный риск — потерять время и пропустить серьёзные заболевания. При стойких симптомах лучше обратиться к врачу и выяснить причину.

Текст проверил Рощин Дмитрий Александрович, врач — хирург-онкоуролог, доцент кафедры НМО РНИМУ, кандидат медицинских наук, стаж 22 года.

