Уролог разоблачил популярные народные средства для улучшения потенции

Натуральные афродизиаки для потенции: работают ли травы и бобровая струя
Тема афродизиаков регулярно появляется в соцсетях — от травяных сборов до экзотических продуктов вроде бобровой струи. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», можно ли с помощью таких средств улучшить потенцию и в каких случаях эти методы не только бесполезны, но и потенциально опасны.
Что называют афродизиаками
Афродизиаками считают вещества, которые могут усиливать сексуальное желание или поддерживать эрекцию. Их условно делят на три группы:
- усиливают либидо;
- улучшают физиологическую реакцию;
- повышают субъективное удовольствие.
«С эректильной дисфункцией всё не так просто — это многофакторная проблема: там могут быть и сосудистые причины, и гормональные, и психологические. Поэтому просто взять какое-то вещество и ожидать эффекта без понимания причины — не самая обоснованная стратегия. К тому же по большинству таких средств просто нет качественных клинических данных с убедительными доказательствами эффективности».Рощин Дмитрий Александровичврач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ
Растительные средства
В одном из недавних обзоров научных исследований, опубликованных в журнале Journal of Traditional and Complementary Medicine, изучали, помогают ли растительные и другие натуральные средства при эректильной дисфункции. Однако это издание специализируется на альтернативной медицине, где требования к доказательствам мягче. Авторы проанализировали клинические исследования и в некоторых случаях нашли улучшения. Однако сами данные оказались неоднородными: исследования небольшие, с разным дизайном и не всегда высокого качества. Поэтому результаты скорее намекают на возможный эффект, чем доказывают, что эти средства действительно работают.
Самые изученные растения при эректильной дисфункции:
- Женьшень (Panax ginseng) — одно из наиболее исследованных средств. В метаанализах и обзорах показан небольшой или умеренный эффект, однако в строгих исследованиях (включая Cochrane) его описывают как минимальный или неопределённый.
- Трибулус (Tribulus terrestris) — есть рандомизированные плацебо-контролируемые исследования с улучшением сексуальной функции, но результаты неоднородны, а влияние на тестостерон чаще не подтверждается. Однако важно отметить, что это исследование профинансировал производитель изучаемого продукта.
«Такие средства могут быть небезопасны из-за неконтролируемого состава и потенциальных взаимодействий. В результате можно потерять время и упустить возможность выявить и лечить основное заболевание», — предупреждает специалист.
Бобровая струя
Отдельную категорию составляют продукты животного происхождения, которые часто продвигают как афродизиаки без какой-либо клинической базы.
Один из типичных примеров — кастореум (так называемая бобровая струя), секрет из желёз бобра, который используют в традиционной медицине. Однако в современной научной литературе подчёркивается, что у него нет признанных медицинских применений, а использование ограничивается в основном пищевой и парфюмерной промышленностью. Медицинские ресурсы прямо указывают, что у него нет достаточных научных доказательств эффективности при каких-либо состояниях.
Похожа ситуация и с другими средствами животного происхождения (например, пантами оленя). Даже в рандомизированных двойных слепых исследованиях не удаётся показать значимых эффектов по сравнению с плацебо.
Несмотря на это, в некоторых странах Азии подобные практики остаются популярными и большая часть пациентов продолжает использовать непроверенные традиционные средства для сексуального здоровья.
Когда нужно обратиться к врачу
По словам уролога Дмитрия Рощина, эпизодические проблемы с эрекцией могут возникать у любого мужчины и не всегда требуют медицинского вмешательства. Однако в этих случаях консультация специалиста необходима:
- нарушения эрекции сохраняются дольше трёх месяцев;
- эрекция стала заметно более слабой или нестабильной;
- исчезли или значительно ослабли утренние эрекции;
- снизилось сексуальное желание (либидо);
- возникают боли, искривление полового члена или дискомфорт при эрекции;
- есть хронические заболевания (например, сахарный диабет, гипертония, ожирение);
- проблемы появились после травмы, операции или приёма новых препаратов.
«Отдельно стоит учитывать, что эректильная дисфункция может быть ранним признаком сосудистых нарушений и повышенного сердечно-сосудистого риска, поэтому её не следует игнорировать», — заключает специалист.
Главное о народных средствах для потенции
Клиническая польза натуральных афродизиаков в большинстве случаев не подтверждена надёжными исследованиями: даже у самых изученных средств эффект слабый или неоднозначный. Эректильная дисфункция — многофакторная проблема, поэтому попытки лечить её наугад редко дают результат. Кроме того, такие средства могут быть небезопасны из-за непроверенного состава и возможных взаимодействий с лекарствами. Экзотические продукты вроде бобровой струи и пантов оленя не доказали своей эффективности. Главный риск — потерять время и пропустить серьёзные заболевания. При стойких симптомах лучше обратиться к врачу и выяснить причину.
Текст проверил Рощин Дмитрий Александрович, врач — хирург-онкоуролог, доцент кафедры НМО РНИМУ, кандидат медицинских наук, стаж 22 года.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Важные исследования
- Травяная терапия для лечения эректильной дисфункции с помощью афродизиаков
- Растительные пищевые добавки при эректильной дисфункции: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований
- Женьшень при эректильной дисфункции: Кокрейновский систематический обзор
- Систематический обзор литературы о натуральных средствах для лечения мужской сексуальной дисфункции
- Влияние оленьего мха на сексуальную функцию мужчин и их партнёрш: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование