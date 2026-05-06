Солнечный ожог или странная сыпь после короткой прогулки не всегда связаны с плохим солнцезащитным кремом. Иногда причина кроется в вашей аптечке. Разобрались, какие препараты могут спровоцировать опасную реакцию на солнце и как защитить себя, не прерывая курс лечения.

Лекарства и солнце — в чём связь

Проблема кроется в явлении фотосенсибилизации. Это химическая реакция, при которой компоненты лекарств (попавшие в клетки кожи) поглощают ультрафиолет, из-за чего вызывают повреждение тканей. Такая реакция может проявляться по-разному:

как фототоксичность — раздражение, покраснение и болезненность, похожие на сильный солнечный ожог;

— раздражение, покраснение и болезненность, похожие на сильный солнечный ожог; как фотоаллергия — иммунная реакция, напоминающая экзему и возникающая через часы или дни после пребывания на солнце.

Некоторые лекарства могут нарушать и терморегуляцию. Например, они могут уменьшить потоотделение или повысить температуру тела при тепловой нагрузке. В жаркую погоду это увеличивает риск перегрева, обезвоживания и даже теплового удара.

Антибиотики

К самым «солнцеопасным» представителям относятся препараты тетрациклинового ряда (доксициклин, тетрациклин) и фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин).

Важно. Самостоятельно прерывать курс антибиотикотерапии нельзя. Если вы заметили реакцию на коже, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы скорректировать схему лечения.

НПВС

Нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, напроксен) также могут повысить риск поражения кожи солнцем. Даже аспирин у некоторых людей вызывает фототоксические реакции при пребывании на солнце.

Диуретики (мочегонные)

Эти препараты назначают при гипертонии, сердечной недостаточности и отёках. Они выводят лишнюю воду и натрий из организма. В некоторых случаях они вызывают фотосенсибилизацию. Особенно это касается гидрохлортиазида, индапамида и буметанида.

Сердечные препараты

В частности, это касается лекарств от аритмии. Как показывает обзорное исследование, опубликованное в журнале Pharmaceutics, приём антиаритмического препарата амиодарона у 7% пациентов приводил к возникновению жжения, сыпи и изменению цвета кожи.

Контрацептивы

В литературе описаны случаи фоточувствительности на фоне гормональных контрацептивов, но это считается относительно редкой реакцией. Гормональные противозачаточные средства также повышают риск развития светочувствительности. В некоторых случаях это проявляется в виде образования на коже специфических поражений и волдырей.

Средства от акне

Многие препараты для лечения акне, особенно системные ретиноиды, делают кожу фоточувствительной. Ретинол в уходовой косметике также может спровоцировать сухость и шелушение. Что касается средств с салициловой кислотой и бензоилпероксидом, они не вызывают фотосенсибилизации, но могут усиливать раздражение и сухость.

Антигистаминные препараты

Эти лекарства влияют на организм иначе — они могут снижать способность тела охлаждаться через пот. Некоторые антигистаминные препараты, особенно с антихолинергическими свойствами, могут уменьшать потоотделение. В очень сильную жару это может привести к перегреву, мышечным судорогам и даже тепловому удару.

Препараты от диабета

Сульфонилмочевина (класс препаратов для лечения диабета 2-го типа) также может вызывать повышенную чувствительность к солнцу. Эти лекарства помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин. К ним относятся глимепирид, глипизид и глибурид.

Антидепрессанты

Фотосенсибилизация может возникнуть при приёме трициклических антидепрессантов (ТЦА) и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). Возможные симптомы со стороны кожи включают:

поражения, напоминающие экзему;

зудящие пятна с волдырями;

пигментацию;

отёк с покраснением.

Трансдермальные пластыри

Интенсивное солнечное воздействие может усилить эффект лекарственных пластырей, например с фентанилом, которые доставляют препарат напрямую через кожу. Под воздействием тепла всасывание препарата может ускориться, это повышает риск побочных эффектов.

Как защитить себя

Чтобы свести риски к минимуму, придерживайтесь простых правил:

Будьте в тени в пиковое время. Старайтесь находиться в помещении или в тени, когда солнце наиболее активно (с 10:00 до 16:00).

Старайтесь находиться в помещении или в тени, когда солнце наиболее активно (с 10:00 до 16:00). Используйте SPF. Выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты 30 или выше.

Выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты 30 или выше. Защищайте кожу одеждой. Носите брюки, рубашки с длинным рукавом и широкополые шляпы.

Важно. Никогда не прекращайте приём рецептурных препаратов самостоятельно. Обсудите свои опасения со специалистом. Врач поможет подобрать альтернативную схему лечения или даст рекомендации относительно безопасного приёма препарата.

Главное о взаимодействии лекарств и солнца

Такие реакции возникают не у всех и зависят от дозы препарата, индивидуальной чувствительности кожи и интенсивности солнечного воздействия. Основная причина — фотосенсибилизация. Компоненты препаратов поглощают ультрафиолет, вызывая либо мгновенное раздражение (фототоксичность), либо отложенную аллергическую реакцию. Некоторые средства также могут нарушать терморегуляцию, снижая потоотделение, в жару это опасно перегревом и тепловым ударом.

Чтобы защитить себя, не прерывайте курс лечения самостоятельно, а проконсультируйтесь с врачом для коррекции схемы. В солнечные дни обязательно используйте SPF 30 или выше, носите закрытую одежду и старайтесь находиться в тени в пиковые часы активности солнца — с 10:00 до 16:00.

