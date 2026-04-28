Глушите боль таблетками, а она возвращается: что не так с обезболивающими

Приступ головной боли обычно снимают безрецептурным обезболивающим, который есть почти в любой аптечке. Но иногда привычное лекарство само становится причиной боли. Рассказываем,как частый приём обезболивающих может вызвать лекарственно-индуцированную головную боль и какой режим приёма повышает риск проблемы.

© Рамблер

Явление, когда обезболивающие препараты сами становятся причиной головной боли, в медицине называют абузусной (от англ. abuse — злоупотребление) или лекарственно-индуцированной головной болью. В зоне риска те, кто принимает обезболивающие средства чаще двух-трёх раз в неделю.

Ловушка головной боли

При частом применении обезболивающих могут происходить изменения в системах регуляции боли. Пациент принимает ещё одну таблетку, замыкая порочный круг. Получается эффект рикошета: боль возвращается, как только действие лекарства заканчивается.

Как сообщают специалисты Harvard Health, эпизодическая головная боль или мигрень может превратиться в хроническую, если в течение трёх месяцев принимать:

нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и напроксен) — более 15 дней в месяц,

комбинированные обезболивающие препараты , содержащий кофеин, аспирин и парацетамол — более 10 дней в месяц.

, содержащий кофеин, аспирин и парацетамол — более 10 дней в месяц. препараты от мигрени (триптаны и другие) — более 10 дней в месяц.

Международное общество по изучению головной боли подчёркивает, как правило боли проходят после отказа от лекарств-провокаторов. На начальном этапе, для облегчения эффекта отмены пациенту могут на время назначить обезболивающие препараты из другой группы.

Если на протяжении последних трёх месяцев голова болит чаще 15 дней в месяц и вы используете обезболивающие более 10–15 дней в месяц — это сигнал тревоги. Вместо того чтобы увеличивать дозировку, необходимо обратиться к врачу.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.